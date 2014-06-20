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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 11:00 BJT

《全球汇市》经济数据助美元脱离低位，英镑接近五年半高点

美元兑日圆本周料下跌约0.2%。

英镑兑美元 接近隔夜触及的五年半高位1.7064美元，之前数据显示，英国6月工业订单创下六个月最快增速，在一定程度上支撑英镑上涨。

这一强劲数据突显出，英国央行升息时间可能会比美联储早很多。

新西兰元兑美元 从六周高位0.8736美元回落后，守在0.87美元附近，周线上扬0.4%。之前在新西兰央行做出偏向强硬的表态后，新西兰元曾普涨。

澳元兑美元 跌回0.94美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3618 1.3608 +0.07 -0.92 1.3745

美元/日圆 101.85 101.91 -0.06 -3.28 105.30

欧元/日圆 138.73 138.68 +0.04 -4.15 144.73

美元/瑞郎 0.8930 0.8940 -0.11 +0.02 0.8928

英镑/美元 1.7047 1.7039 +0.05 +2.97 1.6556

美元/加元 1.0816 1.0815 +0.01 +1.85 1.0620

澳元/美元 0.9406 0.9396 +0.11 +5.53 0.8913

新西兰元/美元 0.8713 0.8714 -0.01 +6.18 0.8206

澳元/日圆 95.820 95.750 +0.07 +2.10 93.850

新西兰元/日圆 88.760 88.780 -0.02 +2.72 86.410

英镑/日圆 173.62 173.61 +0.01 -0.41 174.33

澳元/新西兰元 1.0788 1.0779 +0.08 -0.55 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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