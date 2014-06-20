《全球汇市》经济数据助美元脱离低位，英镑接近五年半高点

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
美元兑日圆本周料下跌约0.2%。
英镑兑美元 接近隔夜触及的五年半高位1.7064美元，之前数据显示，英国6月工业订单创下六个月最快增速，在一定程度上支撑英镑上涨。
这一强劲数据突显出，英国央行升息时间可能会比美联储早很多。
新西兰元兑美元 从六周高位0.8736美元回落后，守在0.87美元附近，周线上扬0.4%。之前在新西兰央行做出偏向强硬的表态后，新西兰元曾普涨。
澳元兑美元 跌回0.94美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3618 1.3608 +0.07 -0.92 1.3745
美元/日圆 101.85 101.91 -0.06 -3.28 105.30
欧元/日圆 138.73 138.68 +0.04 -4.15 144.73
美元/瑞郎 0.8930 0.8940 -0.11 +0.02 0.8928
英镑/美元 1.7047 1.7039 +0.05 +2.97 1.6556
美元/加元 1.0816 1.0815 +0.01 +1.85 1.0620
澳元/美元 0.9406 0.9396 +0.11 +5.53 0.8913
新西兰元/美元 0.8713 0.8714 -0.01 +6.18 0.8206
澳元/日圆 95.820 95.750 +0.07 +2.10 93.850
新西兰元/日圆 88.760 88.780 -0.02 +2.72 86.410
英镑/日圆 173.62 173.61 +0.01 -0.41 174.33
澳元/新西兰元 1.0788 1.0779 +0.08 -0.55 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/杜明霞/孙茉莉/朱晓军；审校 张涛/于春红/李爽)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编