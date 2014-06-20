欧元区经济：欧央行副总裁认为低通胀久拖不决的可能性不大

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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路透雅典6月19日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四在准备好的演讲稿中称，久拖不决的低通胀问题将对欧元区造成损害，但这种情况发生的可能性不大。
在准备为雅典一次会议所作的演讲稿中，冈斯坦西欧重申，欧洲央行准备好采取措施避免发生这种情况，并称央行的应对手段将包括全面资产购买计划。
“欧洲央行明白无误地显示出决心要帮助欧元区躲过通胀下滑的局面...政策回应将包括全面的资产购买计划，”冈斯坦西欧在演讲稿中称。
在评估美联储等其他央行实施量化宽松政策的影响时，冈斯坦西欧说这些政策并没有像批评人士原先担心的那样推高通胀。
“各类经济学家和媒体曾表示，担心许多国家基础货币明显增加将导致通胀率大幅上升。但这种担心从未变成现实，”他说。
冈斯坦西欧周四表示，欧洲央行的举措已经显现出效果。“金融市场价格已经针对央行6月初的决定进行了调整，”他说，意指央行将短期利率调降10个基点，以及欧元随后贬值2.5%。
他说，低通胀久拖不决将会损及欧元区，因为这会提高成员国的债务实质价值。(完)
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