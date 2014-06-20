全球金融：监管黑名单中的保险商将有洗白自己的选项--德国金融监管局

"从系统相关保险公司的名单中除名是有可能实现的，"德国金融监管局负责保险业的最高官员Felix Hufeld对路透表示。

“额外的资本要求不仅仅是为了加强安全，也是为了创造一个激励方式，以促使他们与系统相关活动切割开来。”他补充说。

这一新制度的宗旨是为了避免美国国际集团(AIG)的悲剧重演，当年AIG旗下的衍生品交易分公司陷入麻烦后，沦落到需要美国纳税人资金援助的地步。

Hufeld说，全球保险业监管当局仍在努力制定针对系统重要性保险公司的恰当监管规则。

这些新规是应20国集团领导人的呼吁才开始酝酿的，G20另外批准了适用于全球最大的28家银行的类似制度，制度实施的目标年份亦是2019年。

保险业监管当局正在制定基本资本要求的全球标准，他们希望能在11月布里斯班G20会议召开前完成。

Hufeld称，保险业监管者不能简单拷贝银行业监管当局的做法，因为保险业本质上与银行业不是一回事。

除了安联和AIG外，其它最初被界定为系统相关保险商的公司还有Generali, 英国英杰华集团(Aviva) 、Axa 、美国大都会人寿保险公司(MetLife) 、中国平安保险, 美国保德信金融集团 和英国保诚集团 。

慕尼黑再保险 和瑞士再保险 等大型再保险商是否会被纳入名单的决定将在晚些时候做出。(完)