中国数据：6月制造业PMI初值50.8，今年首度升回荣枯线上方--汇丰

路透北京6月23日 - 汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方，上月终值为49.4。

Markit提供的新闻稿并显示，6月制造业新订单分项指数初值升至51.8，为15个月以来新高，上月终值为50。

是次PMI预览数据样本采集期为6月12日-19日。终值定于7月1日发布。