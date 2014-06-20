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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 10:57 BJT

路透基点：招银金融租赁1.5亿美元贷款案启动--TRLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，招银金融租赁1.5亿美元三年期境内定期贷款案周三启动，澳新银行(澳盛银行，ANZ)、中信银行上海分行、汇丰银行和苏格兰皇家银行担任牵头行兼簿记行。

中信银行担任额度代理行。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码265个基点，承诺费为20个基点。

银行承贷3,000万美元或以上，前端费为108基点，可得牵头行头衔；承贷1,000-2,900万美元，前端费为94.5基点，可得主办行头衔；承贷500-900万美元，前端费为81基点，可得安排行头衔。

这笔贷款有两年宽限期，之后分三次、每半年不等额偿还： 20%(1-2期)和60%(3期)。

资金将用于一般企业用途和营运资本。

计划下周向银行作情况陈述。银行回复截止日期是7月18日。

2013年7月，招银金融租赁获得1.9亿美元三年期境内定期贷款，这笔贷款由澳新银行(澳盛银行，ANZ)和渣打银行牵头，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点。该笔贷款的最初计划规模是1.5亿美元。

招银金融租赁是招商银行的全资子公司。(完)

(编译 张涛；审校 高琦)
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