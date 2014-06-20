路透基点：招银金融租赁1.5亿美元贷款案启动--TRLPC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，招银金融租赁1.5亿美元三年期境内定期贷款案周三启动，澳新银行(澳盛银行，ANZ)、中信银行上海分行、汇丰银行和苏格兰皇家银行担任牵头行兼簿记行。
中信银行担任额度代理行。
贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码265个基点，承诺费为20个基点。
银行承贷3,000万美元或以上，前端费为108基点，可得牵头行头衔；承贷1,000-2,900万美元，前端费为94.5基点，可得主办行头衔；承贷500-900万美元，前端费为81基点，可得安排行头衔。
这笔贷款有两年宽限期，之后分三次、每半年不等额偿还： 20%(1-2期)和60%(3期)。
资金将用于一般企业用途和营运资本。
计划下周向银行作情况陈述。银行回复截止日期是7月18日。
2013年7月，招银金融租赁获得1.9亿美元三年期境内定期贷款，这笔贷款由澳新银行(澳盛银行，ANZ)和渣打银行牵头，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点。该笔贷款的最初计划规模是1.5亿美元。
招银金融租赁是招商银行的全资子公司。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。