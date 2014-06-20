《热点聚焦》车企用料两样情，西方车商爱铝亚洲企业偏爱钢

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
**高强度钢的使用**
亚洲车企没有转向用铝，而是与钢企一起开发更轻、强度更好的钢材；同时采取其他措施改善油耗，包括升级传统发动机和部件，而无需对生产设备进行重大调整。
目前，日本车企大多只在混合动力和高端车型的部件上使用铝材，比如丰田的雷克萨斯IS。本田汽车 开发出科技，将铝和钢一起用于美国版讴歌 RLX和雅阁的部分部件。“当我们考虑量产时，全铝仍有难度，”本田发言人Yuka Abe向路透表示。
日产汽车 去年宣布，计划从2017年起将新款车型中高强度钢部件的使用最高提升至20%。
**车用钢板供应过剩**
亚洲车企坚持使用钢材，部分是因为供应充足，全球三分之二的钢铁供应都来自亚洲。
Novelis今年底将在中国建成一家车身板工厂，正收到来自亚洲汽车厂商关于用铝的大量询问。但该公司亚洲汽车销售主管Jeff Wang称，中国车企大量用铝还需4-5年，韩国和日本车企则需2-3年。
他预计，西方车企在中国产汽车中使用铝材，将推动亚洲竞争对手跟随潮流。
Wood Mackenzie称无法确定铝制车身板能否打入大众汽车市场。
“钢制汽车部件的供应商会利用吸引人的创新及定价来反击，钢企不太可能轻易放弃这个市场，”该机构称。(完) (编译 许娜/杜明霞/李爽/朱晓军；审校 王洋)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编