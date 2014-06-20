《热点聚焦》车企用料两样情，西方车商爱铝亚洲企业偏爱钢

**高强度钢的使用**

亚洲车企没有转向用铝，而是与钢企一起开发更轻、强度更好的钢材；同时采取其他措施改善油耗，包括升级传统发动机和部件，而无需对生产设备进行重大调整。

目前，日本车企大多只在混合动力和高端车型的部件上使用铝材，比如丰田的雷克萨斯IS。本田汽车 开发出科技，将铝和钢一起用于美国版讴歌 RLX和雅阁的部分部件。“当我们考虑量产时，全铝仍有难度，”本田发言人Yuka Abe向路透表示。

日产汽车 去年宣布，计划从2017年起将新款车型中高强度钢部件的使用最高提升至20%。

**车用钢板供应过剩**

亚洲车企坚持使用钢材，部分是因为供应充足，全球三分之二的钢铁供应都来自亚洲。

Novelis今年底将在中国建成一家车身板工厂，正收到来自亚洲汽车厂商关于用铝的大量询问。但该公司亚洲汽车销售主管Jeff Wang称，中国车企大量用铝还需4-5年，韩国和日本车企则需2-3年。

他预计，西方车企在中国产汽车中使用铝材，将推动亚洲竞争对手跟随潮流。

Wood Mackenzie称无法确定铝制车身板能否打入大众汽车市场。