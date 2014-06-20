澳洲经济指标总览--6月20日

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月2日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 逆差1.22 顺差9.02 出口(较前月) -1% -2% 进口(较前月) +2% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 7月3日 (较前月) 4月 +0.2% +0.1% 就业市场(经季节调整) 7月10日 就业人口(较前月变动,万人) 5月 -0.48 +1.42 全职就业人口(较前月变动,万人) +2.22 +1.42 失业率 5.8% 5.8% 就业参与率 64.6% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 7月23日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.6% +0.8% (较上年同期) +2.9% +2.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.9% (较上年同期) +2.6% +2.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.9% (较上年同期) +2.7% +2.5% 国际贸易价格指数 7月31日 进口物价(较前季) 第一季 +3.2% -0.6% 出口物价(较前季) +3.6% -0.5% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月2日 经常帐收支 第一季 赤字57 赤字117 商品与服务贸易收支 顺差35.91 顺差2.47 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月3日 (较前季) 第一季 +1.1% +0.8% (较上年同期) +3.5% +2.8% (完)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编