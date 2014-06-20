版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 11:34 BJT

泰国股市：证交所董事会成员称考虑课征资本利得税

路透曼谷6月19日 - 泰国证交所董事会成员周四表示，不久将考虑推出对短线持股者课征资本利得税，但董事会主席并不同意，称该提案不合时宜。

董事会成员Kittipong Urapeepatanapong表示，下个月初将会在董事会讨论课税提案并研究如何实施。

“课税研究应该会在三个月内完成，”Kittipong对记者表示。

他表示，考虑对持股时间不到六个月或一年的投资者课征售股利得税，但他没有详述内容。

目前，在泰国证交所 交易的投资者不用缴纳资本利得税。

然董事会主席Satit Limpongpan表示，任何征税将使得证交所对散户的吸引力降低。散户占泰国股市交易量的一半以上。

他称，推出资本利得税将使得泰国股市和新加坡 及马来西亚 等其他亚洲股市不一致。

泰国股市周四收高0.7%，终止两日跌势。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐