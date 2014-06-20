泰国股市：证交所董事会成员称考虑课征资本利得税

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透曼谷6月19日 - 泰国证交所董事会成员周四表示，不久将考虑推出对短线持股者课征资本利得税，但董事会主席并不同意，称该提案不合时宜。
董事会成员Kittipong Urapeepatanapong表示，下个月初将会在董事会讨论课税提案并研究如何实施。
“课税研究应该会在三个月内完成，”Kittipong对记者表示。
他表示，考虑对持股时间不到六个月或一年的投资者课征售股利得税，但他没有详述内容。
目前，在泰国证交所 交易的投资者不用缴纳资本利得税。
然董事会主席Satit Limpongpan表示，任何征税将使得证交所对散户的吸引力降低。散户占泰国股市交易量的一半以上。
他称，推出资本利得税将使得泰国股市和新加坡 及马来西亚 等其他亚洲股市不一致。
泰国股市周四收高0.7%，终止两日跌势。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编