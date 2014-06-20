路透基点：民生电子商务想改变7-8亿元点心贷款的部分条款--TRLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，民生电子商务有限责任公司正在考虑改变7-8亿元人民币一年期境外融资的部分条款。

据消息人士，借款人确定今年可能不会动用这项贷款，所以考虑改变某些条款。

消息人士称，借款人请求降低原为50个基点的承诺费。

消息人士称，尚未作出任何决定。

本月初这笔贷款已获得超额认贷，承诺总金额达10.5亿元人民币。

中国民生银行香港分行是这次融资的牵头行兼簿记行。

这笔子弹式贷款由中国民生银行发行的一份备用信用证(SBLC)支持，利率为较三个月香港离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)加码169个基点。

银行受邀以三个层次参贷：

承贷1.5亿元或以上的银行，担任牵头行，获得75个基点的前端费；

承贷1-1.49亿元的银行，担任主办行，获得70个基点的前端费；

承贷6,000-9,900万元的银行，担任安排行，获得65个基点的前端费。

在6月4日以前给予承诺的银行，将得到10个基点的优惠费率。

所筹资金用于一般企业用途。