路透基点：民生电子商务想改变7-8亿元点心贷款的部分条款--TRLPC

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，民生电子商务有限责任公司正在考虑改变7-8亿元人民币一年期境外融资的部分条款。
据消息人士，借款人确定今年可能不会动用这项贷款，所以考虑改变某些条款。
消息人士称，借款人请求降低原为50个基点的承诺费。
消息人士称，尚未作出任何决定。
本月初这笔贷款已获得超额认贷，承诺总金额达10.5亿元人民币。
中国民生银行香港分行是这次融资的牵头行兼簿记行。
这笔子弹式贷款由中国民生银行发行的一份备用信用证(SBLC)支持，利率为较三个月香港离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)加码169个基点。
银行受邀以三个层次参贷：
承贷1.5亿元或以上的银行，担任牵头行，获得75个基点的前端费；
承贷1-1.49亿元的银行，担任主办行，获得70个基点的前端费；
承贷6,000-9,900万元的银行，担任安排行，获得65个基点的前端费。
在6月4日以前给予承诺的银行，将得到10个基点的优惠费率。
所筹资金用于一般企业用途。
民生电子商务有限责任公司2013年在深圳前海注册成立，着力于金融创新与新产品设计。民生加银资产管理有限公司是民生电子商务有限责任公司的最大股东，持股47.4%。(完) (编译 张涛；审校 石冠兰)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编