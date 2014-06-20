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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 11:11 BJT

路透基点：民生电子商务想改变7-8亿元点心贷款的部分条款--TRLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，民生电子商务有限责任公司正在考虑改变7-8亿元人民币一年期境外融资的部分条款。

据消息人士，借款人确定今年可能不会动用这项贷款，所以考虑改变某些条款。

消息人士称，借款人请求降低原为50个基点的承诺费。

消息人士称，尚未作出任何决定。

本月初这笔贷款已获得超额认贷，承诺总金额达10.5亿元人民币。

中国民生银行香港分行是这次融资的牵头行兼簿记行。

这笔子弹式贷款由中国民生银行发行的一份备用信用证(SBLC)支持，利率为较三个月香港离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)加码169个基点。

银行受邀以三个层次参贷：

承贷1.5亿元或以上的银行，担任牵头行，获得75个基点的前端费；

承贷1-1.49亿元的银行，担任主办行，获得70个基点的前端费；

承贷6,000-9,900万元的银行，担任安排行，获得65个基点的前端费。

在6月4日以前给予承诺的银行，将得到10个基点的优惠费率。

所筹资金用于一般企业用途。

民生电子商务有限责任公司2013年在深圳前海注册成立，着力于金融创新与新产品设计。民生加银资产管理有限公司是民生电子商务有限责任公司的最大股东，持股47.4%。(完) (编译 张涛；审校 石冠兰)
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