路透基点：置富产业信托寻求减少2011年贷款的担保物业数量--TRLPC

路透香港6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，直接了解情况的消息人士表示，置富产业信托为2011年4月获得的38亿港元五年期贷款寻求豁免。

消息人士称，该公司要求从为2011年融资案作担保的11项物业中撤出八项。

消息人士表示，置富产业信托将为此支付费用，而且需要得到所有贷款人的同意。

这笔贷款的牵头行为澳新银行、星展银行和渣打银行，最高综合收益为108个基点，一般银团的利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码91个基点。

借款人在2014年4月还与四家银行签署了18亿港元(2.32亿美元)五年期融资案。该笔再融资贷款的利率较Hibor加码140个基点。(完)