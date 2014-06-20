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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 11:14 BJT

路透基点：南通万达广场投资公司获得12亿元人民币三年期贷款--TRLPC

路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，南通万达广场投资有限公司从三家银行获得12亿元人民币三年期贷款。

中国银行是牵头行，承贷3亿元。中国农业银行和江苏银行承贷余下金额。

贷款协议是在4月底签订的。(完)

(编译 白云; 审校 孙茉莉)
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