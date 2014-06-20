台湾债市：RP利率持稳，审慎因应下周资金趋紧局势

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透台北6月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持稳，惟流动性变大。因近日公债次级市场殖利率大幅震荡，令交易商停损砍出部位，调度需求因而降低，但也有部分面临投信赎回解约，供需之间大致平稳。
交易员认为，下周有逾900亿台币的公债/公司债和金融债将交割，且季底效应开始浮现，预料资金状况将较本周更为趋紧。
〞今天流动量比较大，我们尽量做跨月，免得月底前搬石头砸脚。〞一位大型证券商交易员说。
另一家大型票券商交易员则指出，为让投信将资金落点跨到下月，已将月内公司债RP利率开到相当低的水准，因此有不少客户走钱。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，约同上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，也同上日。
票券商成交利率大致同上日。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.48-0.55%；跨月公司债利率成交见0.55-0.58%；极短天期公司债利率降至0.40-0.48%。
今日有中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债交割。
下周公债/公司债/金融债发行总额初估924亿台币，发行情况为：周一永丰银行25亿金融债、统一 58亿公司债、达丽建设 5亿公司债。周二兆丰银71亿金融债、中国输出入银10亿金融债、南亚 100亿公司债。周三台银55亿金融债、新光银25亿金融债。周四台湾工银10亿金融债、中国信托银150亿金融债。周五信义房屋 30亿公司债、台银35亿金融债、五年期公债预计350亿台币。
至于下周还本情况为：周三第一银行50亿台币金融债、周四土地银行20亿台币金融债。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编