《独家新闻》美药企艾伯维洽购Shire，为降低税率收购国外同业--消息

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
其中一位消息人士表示，Shire正在权衡接受AbbVie的求亲与维持独立公司之间的利弊，该公司执行长Fleming Ornskov甫上任满一年，拥有透过收购来实现成长的策略选项。
Shire专注于生产治疗注意力不足多动症(ADHD)的药物，占总销售的40%左右。该公司还销售治疗罕见基因失调的高价药物，并逐步推出一系列眼科和其他特殊疾病的治疗药物。
艾伯维去年从雅培(Abbott Laboratories) 分拆出来，公司位于北芝加哥。艾伯维因过于仰赖Humira药物而受到批抨。最近几季，Humira都占了逾半营收。
为了降低对Humira的倚赖，该公司正试图研发针对C型肝炎、癌症等其他疾病的药物治疗。
据路透之前的报导，美国制药商艾尔建(Allergan) 也曾接触过Shire，但几个月后Allergan自己也成为了Valeant的收购目标。(完) (编译 朱晓军/戴素萍 审校 许娜)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。