《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月23日

路透上海6月23日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(6月23日-6月27日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/23 深 一心堂 002727 6,510 12.20 13.45 信达证券 6/26 6/23 沪 今世缘 732369 5,180 16.93 12.54 国泰君安 6/26 6/24 深 富邦股份 300387 不超过1,600 -- -- 光大证券 6/27 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：2014年6月重启新股发行后，首批四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份网上网下冻结 资金总额超过3,800亿元人民币。详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280.1 10年 固息国债 6/19-6/23 甘肃等五省 183 7年 财政部代发地方债 6/21-6/25 广东省政府 148 5/7/10 自发自还地方债 6/24-6/26 中国首只自发自还的地方政府债 农发行 60 3年 固息增发债 周一 第34期二次增发 农发行 60 5年 固息增发债 周一 第35期二次增发 农发行 60 1年 固息增发债 周二 第36期首次增发 国开行 至多200 1/3/5/7年 固息增发债 周四 1/5/7年为增发，3年新发 进出口银行 60 2年 固息金融债 周一 60 1年 贴现金融债 周一 重庆农商行 50 10年 二级资本债 周一 中国铝业公司 50 1年 短期融资券 周四 ====================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 农发行 浮息债 100 *周日 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 300 300 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 6/18 龙大肉食 5,459 9.79 0.833 577.8 850.5 6/23 6/18 雪浪环境 2,000 14.73 0.458 579.3 802.3 6/23 6/18 飞天诚信 2,376 33.13 0.544 1,096.4 1,098.3 6/23 6/18 联明股份 2,000 9.93 0.437 409.4 672.7 6/23 6/19 依顿电子 9,000 15.31 1.701 729.1 1,029.2 6/24 6/20 莎普爱思 1,635 21.85 -- -- -- 6/25 6/23 一心堂 6,510 12.20 -- -- -- 6/26 6/23 今世缘 5,180 16.93 -- -- -- 6/26 6/24 富邦股份 1,525 20.48 -- -- -- 6/27 =====================================================================================(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴/边竞)