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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 14:29 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月23日

路透上海6月23日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(6月23日-6月27日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
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    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
     6/23        深　　一心堂　　002727　  6,510       12.20       13.45    信达证券　6/26
     6/23        沪　　今世缘　　732369　  5,180　　   16.93       12.54    国泰君安　6/26
     6/24        深    富邦股份  300387  不超过1,600     --         --      光大证券  6/27
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    注：2014年6月重启新股发行后，首批四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份网上网下冻结
资金总额超过3,800亿元人民币。详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
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     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)
    财政部       280.1     10年      固息国债       6/19-6/23 
    甘肃等五省    183       7年    财政部代发地方债 6/21-6/25
    广东省政府   148     5/7/10    自发自还地方债   6/24-6/26     中国首只自发自还的地方政府债
    农发行        60        3年    固息增发债         周一         第34期二次增发
    农发行        60        5年    固息增发债         周一         第35期二次增发
    农发行        60        1年    固息增发债         周二         第36期首次增发
    国开行   至多200    1/3/5/7年  固息增发债         周四         1/5/7年为增发，3年新发    
    进出口银行   60         2年    固息金融债         周一
                 60         1年    贴现金融债         周一    
    重庆农商行   50         10年   二级资本债         周一    
    中国铝业公司 50          1年   短期融资券         周四
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    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体       债券类型     到期本金规模    到期时间
                                   (亿元)  
     
     农发行         浮息债           100         *周日
                 
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
       --           --          300       300
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    3.本周新股资金解冻
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   申购日 简称  　发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
  
   6/18   龙大肉食     5,459　   9.79　　  0.833      577.8              850.5    6/23 
   6/18   雪浪环境     2,000 　 14.73      0.458      579.3              802.3    6/23
   6/18   飞天诚信     2,376    33.13      0.544    1,096.4            1,098.3    6/23
   6/18   联明股份     2,000     9.93      0.437      409.4              672.7    6/23
   6/19　 依顿电子     9,000    15.31      1.701      729.1            1,029.2    6/24
   6/20   莎普爱思     1,635    21.85        --          --              --       6/25
   6/23   一心堂　　　 6,510    12.20        --          --              --       6/26
   6/23   今世缘　　　 5,180　　16.93        --          --              --       6/26
   6/24  富邦股份      1,525    20.48        --          --              --       6/27
   =====================================================================================(完)

 (整理 吴芳；审校 丁淑琴/边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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