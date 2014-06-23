《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月23日

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透上海6月23日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(6月23日-6月27日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/23 深 一心堂 002727 6,510 12.20 13.45 信达证券 6/26 6/23 沪 今世缘 732369 5,180 16.93 12.54 国泰君安 6/26 6/24 深 富邦股份 300387 不超过1,600 -- -- 光大证券 6/27 --------------------------------------------------------------------------------------- 注：2014年6月重启新股发行后，首批四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份网上网下冻结 资金总额超过3,800亿元人民币。详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280.1 10年 固息国债 6/19-6/23 甘肃等五省 183 7年 财政部代发地方债 6/21-6/25 广东省政府 148 5/7/10 自发自还地方债 6/24-6/26 中国首只自发自还的地方政府债 农发行 60 3年 固息增发债 周一 第34期二次增发 农发行 60 5年 固息增发债 周一 第35期二次增发 农发行 60 1年 固息增发债 周二 第36期首次增发 国开行 至多200 1/3/5/7年 固息增发债 周四 1/5/7年为增发，3年新发 进出口银行 60 2年 固息金融债 周一 60 1年 贴现金融债 周一 重庆农商行 50 10年 二级资本债 周一 中国铝业公司 50 1年 短期融资券 周四 ====================================================================================== 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 农发行 浮息债 100 *周日 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 300 300 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 6/18 龙大肉食 5,459 9.79 0.833 577.8 850.5 6/23 6/18 雪浪环境 2,000 14.73 0.458 579.3 802.3 6/23 6/18 飞天诚信 2,376 33.13 0.544 1,096.4 1,098.3 6/23 6/18 联明股份 2,000 9.93 0.437 409.4 672.7 6/23 6/19 依顿电子 9,000 15.31 1.701 729.1 1,029.2 6/24 6/20 莎普爱思 1,635 21.85 -- -- -- 6/25 6/23 一心堂 6,510 12.20 -- -- -- 6/26 6/23 今世缘 5,180 16.93 -- -- -- 6/26 6/24 富邦股份 1,525 20.48 -- -- -- 6/27 =====================================================================================(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴/边竞)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。