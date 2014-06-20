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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 11:28 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元脱离近期高位，但利差交易予以支撑

Capurso称他看多澳元，因为6月资金强势流入新兴市场。“未来一个月，澳元将最终突破年内高点0.9461美元，”他说。

短线阻力位在0.9432美元，然后是0.9461。澳元本周至今上涨0.1%，若涨幅得以维持，将是连续第四周上扬。

新西兰元兑美元 报0.8720美元，略脱离六周高点0.8736。新西兰元本周可望录得0.6%的涨幅。

新西兰元贸易加权汇率 报81.00，周四曾触及实施浮动汇率制以来高位约81.30。

周四出炉的强劲经济增长数据支撑新西兰元。该国央行继续面临在下个月会议上加息至3.5%的压力。

分析师称，这种观点在短期内将支持新西兰元，或将促使汇价测试上月所及两年半高位0.8779。(完)

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(编译 李爽/王兴亚；审校 龚芳/王洋)
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