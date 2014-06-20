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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 11:42 BJT

《全球市场》明晟MSCI全球股指触及纪录高点，黄金守住涨幅而美元下滑

美元兑挪威克朗 急升至6.1178克朗，创逾一年来最大单日升幅，挪威短券收益率 重摔20个基点。

相比之下，其他货币对走势比较平淡。美元兑日圆 报101.88，走势沉闷；欧元兑美元 小涨至1.3617。

美元指数 亦走跌，英镑兑美元 触及1.7000美元上方的2008年末以来高位。

布兰特原油 跌0.20美元至每桶114.86美元，但此前曾触及115美元上方的九个月高点，因担心伊拉克政府军与叛军激烈交战或将限制该国石油供应。

美国7月原油期货 上涨0.18美元至每桶106.61美元。(完)

(编译 石冠兰/朱晓军/李爽/田建华/王兴亚；审校 张涛/徐文焰/王洋/龚芳)
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