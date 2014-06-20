《全球市场》明晟MSCI全球股指触及纪录高点，黄金守住涨幅而美元下滑

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
美元兑挪威克朗 急升至6.1178克朗，创逾一年来最大单日升幅，挪威短券收益率 重摔20个基点。
相比之下，其他货币对走势比较平淡。美元兑日圆 报101.88，走势沉闷；欧元兑美元 小涨至1.3617。
美元指数 亦走跌，英镑兑美元 触及1.7000美元上方的2008年末以来高位。
布兰特原油 跌0.20美元至每桶114.86美元，但此前曾触及115美元上方的九个月高点，因担心伊拉克政府军与叛军激烈交战或将限制该国石油供应。
美国7月原油期货 上涨0.18美元至每桶106.61美元。(完)
(编译 石冠兰/朱晓军/李爽/田建华/王兴亚；审校 张涛/徐文焰/王洋/龚芳)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编