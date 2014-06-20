中国国企：兵装集团境外投资效益不佳，所属天威集团高负债--审计署

路透北京6月20日 - 中国审计署周五公布了对中国兵器装备集团公司2012年度财务收支审计结果显示，兵装集团境外投资总体效益不佳，在境外投资成立的17家海外公司中，至2012年末有五家已停业、七家累计亏损1.38亿美元。

审计报告称，其所属的天威集团新能源投资造成负债规模和经营风险快速增长，至2013年5月外部融资规模达234.42亿元人民币，2011年和2012年亏损分别高达11.90亿元和33.28亿元。

在会计核算和财务管理存在的问题包括未按照规定确认收入和成本，少计利润3.98亿元人民币，所属哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司会计核算中账表不符，涉及金额合计9.21亿元。

在执行国家经济政策和企业重大经济决策中存在问题，所属天威集团新能源等投资存在决策不规范、效益不佳甚至严重亏损等问题。2008年至2012年，天威集团21个新能源固定资产投资项目中，有20个未经董事会审议等法定程序，涉及投资额152.75亿元。

2010年至2012年，天威集团未经发展改革委批准擅自上调投资计划，实施的境外新能源投资项目因设计缺陷等原因被迫停工、破产清算。至2012年底，天威集团有三个投资项目超计划投资2.85亿元，未按规定报经主管部门审批；11个项目未经兵装集团审批即开工建设，涉及投资额24.85亿元。

2009年至2012年，天威集团下属天威保变 （合肥）变压器有限公司向关联方拆借资金，累计借款5.06亿元。

审计报告显示，兵装集团在内部管理上也存在很大问题，至2012年底，兵装集团所属全资和控股子公司合计456家，其中45家二、三级公司尚未实施公司制改革和设立董事会。

2010年至2012年，所属重庆长安及其所属五家合资企业部分项目未按规定公开招标，涉及金额10.26亿元；重庆青山工业有限责任公司技术中心建设项目部分工程未按规定公开招标，涉及金额144.50万元。

2010年至2012年，所属重庆长安两个建设项目未取得土地使用证、规划许可证和施工许可证即开工建设，涉及投资额29.05亿元。所属重庆长安采取提前付款、信用销售等形式为经销商提供变相借贷，涉及金额125.06亿元，累计收取利息1.34亿元。

此外，审计署2010年审计指出的三项问题未整改落实。包括兵装集团对2.92亿元投资收益未确认；所属南方工业科技贸易有限公司违规出借进出口经营权；所属中国北方设备工程公司、中国燕兴总公司等两家商贸企业未进行清理整合。