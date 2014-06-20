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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 11:25 BJT

韩国汇市：韩元因外资卖超韩股而微跌，但出口商需求提供支撑

路透首尔6月20日 - 韩元兑美元 周四微跌，因外资卖超韩股。但出口商需求提供支撑，助韩元缩减稍早跌幅。

0255GMT，韩元/美元报1,019.4，较周四本地收盘水准1,018.7跌0.1%。交投区间是1,018.8-1,020.6。

周四公布的路透调查显示，韩元多头仓位略微减少，因围绕当局可能干预汇市抑制韩元升值的谨慎情绪升温。

本周迄今，韩元跌0.2%。

0255GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,019.4 1,018.7

日圆/韩元 10.0079/029 9.9894

韩国公债期货 * 106.32 106.31

韩国综合股价指数 1,971.19 1,992.03

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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