版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 11:31 BJT

韩国股市：早盘跌至逾六周低位，因担心企业获利情况

路透首尔6月20日 - 韩国股市周五早盘跌至逾六周低位，因获利疑虑促使海外投资者出脱三星电子等权重出口股。

0303 GMT，韩股综合股价指数 下跌1.02%至1,971.19点，此前曾触及日低1,969.59，为5月12日以来最低日低。

本周韩股下跌1%，且似乎有望连续第二周下跌。

“美联储政策会议结果引发韩元上日走强，重燃对三星电子和出口商获利前景的担忧，”友利投资证券市场分析师Kim Byung-yeon表示。

外资早盘卖超韩股1,970亿韩元，拖累三星电子 和现代汽车 下跌1.7%和2%。

根据证交所，这两家公司占大盘的20.4%。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐