韩国股市：早盘跌至逾六周低位，因担心企业获利情况

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透首尔6月20日 - 韩国股市周五早盘跌至逾六周低位，因获利疑虑促使海外投资者出脱三星电子等权重出口股。
0303 GMT，韩股综合股价指数 下跌1.02%至1,971.19点，此前曾触及日低1,969.59，为5月12日以来最低日低。
本周韩股下跌1%，且似乎有望连续第二周下跌。
“美联储政策会议结果引发韩元上日走强，重燃对三星电子和出口商获利前景的担忧，”友利投资证券市场分析师Kim Byung-yeon表示。
外资早盘卖超韩股1,970亿韩元，拖累三星电子 和现代汽车 下跌1.7%和2%。
根据证交所，这两家公司占大盘的20.4%。(完)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编