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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 17:03 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币小幅收升，短期中间价持稳料引导市场持续观望

* 人民币收升，本周则累计走贬0.25%
    * 隔夜美元指数走低，中间价上涨但低于预期
    * 市场交投相对谨慎
    * 短期在中间价持稳引导下市场料持续观望

 (更新收盘报价)
    路透北京6月20日 - 中国人民币兑美元 周五小幅收升。隔夜美元指数走低，
人民币中间价微涨。交易员反映，由于中间价涨幅低于预期，维稳意图明显，市场交投也相
对谨慎；短期在中间价持稳引导下市场料保持观望。
    
    一股份行交易员说，今日市场结购汇比较均衡。隔夜黄金涨了很多，美元跌得也不少，
市场本来预计中间价会升三四十个点子。结果今天中间价涨幅不足10个点子，市场走势也就
相对平稳些。
    
    “最近感觉市场有趋势的时候中间价就会比较稳，央行还是比较谨慎的。”他说。
            
    本周人民币即期自上周创下的阶段高点回落近两百点子，多数时间在6.23元附近波动，
累计较上周收盘贬值0.25%。
        
    全球汇市方面，美元周五依然承压，兑一篮子货币料创下逾两个月来最大一周跌幅。美
国联邦储备理事会(美联储/FED)意外温和政策前景打压美元。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    在岸市场人民币兑美元             今日           上日     升贬
      即期成交价格                  6.2260         6.2296    0.06%
            中间价                  6.1524         6.1531    0.01%
      成交额                      285亿美元                    
                                                               
    日内相对于中间价最大波幅  -1.41% (上限±2%)     日高     日低
          日内波动幅度(pips)         160           6.2230   6.2390
      2014年来即期升贬值幅度        -2.76%                     
 1年期美元/人民币掉期升水<CN         760                       
                   Y1Y=CFXS>                                
                                                               
 离岸人民币市场,北京时间16:4         今日           上日       
                           1                                
       1年期NDF                   6.2360/10        6.232       
               CNH即期            6.2275/85        6.2293      
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)
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