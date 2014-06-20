香港个股：中国宏桥发行4亿美元三年期优先票据，息率7.625%

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透香港6月20日 - 中国铝材生产商--宏桥集团 周五称，计划发行本金总额4亿美元于2017年到期的优先票据，息率7.625%。
宏桥在联交所一份声明中称，是次发行估计所得款项净额约3.92亿美元，将主要用作若干现有债务再融资及余额作一般公司用途。
票据的发行价为本金额的100%，于2017年6月26日到期，每半年支付一次利息。票据已获原则性批准于新加坡交易所上市，标准普尔及惠誉的暂时评级均为BB。
德意志银行 、澳新银行 、东方汇理银行、摩根士丹利 、巴克莱 及苏格兰皇家银行 负责是次发行安排。
宏桥为山东省的民营企业，主要生产液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品及铝母线，去年末的总设计产能为295.6万吨，去年度收入294亿元人民币，净利55.9亿元。公司此前开展海外业务，分别于印尼设立合资氧化铝公司，又收购非洲几内亚的铝土矿开采企业。
香港时间11:31，该股升0.18%，报5.45港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编