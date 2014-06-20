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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 11:38 BJT

香港个股：中国宏桥发行4亿美元三年期优先票据，息率7.625%

路透香港6月20日 - 中国铝材生产商--宏桥集团 周五称，计划发行本金总额4亿美元于2017年到期的优先票据，息率7.625%。

宏桥在联交所一份声明中称，是次发行估计所得款项净额约3.92亿美元，将主要用作若干现有债务再融资及余额作一般公司用途。

票据的发行价为本金额的100%，于2017年6月26日到期，每半年支付一次利息。票据已获原则性批准于新加坡交易所上市，标准普尔及惠誉的暂时评级均为BB。

德意志银行 、澳新银行 、东方汇理银行、摩根士丹利 、巴克莱 及苏格兰皇家银行 负责是次发行安排。

宏桥为山东省的民营企业，主要生产液态铝合金、铝合金锭、铝合金铸轧产品及铝母线，去年末的总设计产能为295.6万吨，去年度收入294亿元人民币，净利55.9亿元。公司此前开展海外业务，分别于印尼设立合资氧化铝公司，又收购非洲几内亚的铝土矿开采企业。

香港时间11:31，该股升0.18%，报5.45港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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