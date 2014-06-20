中国货币市场：七及14天回购利率大涨，资金供少于求且供需期限错配

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透上海6月20日 - 中国银行间资金市场周五七和14天质押式回购利率 明显上涨；早盘资金供给多以隔夜或一个月以上长期品种为主，唯需求主要集中在14天以内可跨月品种，供需期限不匹配导致七及14天利率双双上扬，尤其14天涨幅更甚。
业内人士并指出，今日为620钱荒一周年，机构心态较去年已明显好转，午后供给应能缓和；展望下周，季末临近，资金仍将承压，但随着新股申购资金的陆续解冻及央行的扶持，整体紧张的幅度应有限。
“季末要来了，还是跨月需求为主，但能出的机构较少，大行为主，”北京一商业银行交易员称。
她并指出，早间一个月及以上期限资金供给尚可，但从成本角度考虑，机构多倾向14天及以下期限。
华东一商业银行交易员也表示，“一个月以上期限的(资金)，早上好像也没出完，大家觉得也就是紧一段时间，高的(价格)情愿不拿。”
前述北京交易员还提到，今日恰好为钱荒一周年，市场心态较去年同期已大为平稳，下周季末来临，资金波动难免，尤其七天期自下周二开始可以跨月，仍有一定上行空间，但总体波幅会有限。
中国最新四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份20日公布新股申购中签率，网上中签率分别为0.833%、0.458%、0.544%，0.437%、四家公司网上网下冻结资金总额超过3,800亿元人民币。该四只新股申购资金解冻日为下周一(23日)。
"620钱荒"一周年到来之际，中国人民银行公开市场连续第六周净投放。本周虽投放力度较上周大减，且 资金面在新股申购等因素影响下稍显紧势，但在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只 是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。
北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7751 2.7366 +3.85
七天 3.4523 3.1760 +27.63
14天 4.5994 3.6879 +91.15
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.8000 2.5400 +326.00
七天 5.1300 4.8200 +31.00
14天 5.2550 5.2100 +4.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8500 2.7400 +11.00
七天 3.4200 3.1800 +24.00
14天 4.6300 4.3000 +33.00
Shibor
其中:隔夜 2.7590 2.6980 +6.10
七天 3.4020 3.0930 +30.90
三个月 4.7751 4.7692 +0.59
----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编