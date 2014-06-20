中国货币市场：七及14天回购利率大涨，资金供少于求且供需期限错配

路透上海6月20日 - 中国银行间资金市场周五七和14天质押式回购利率 明显上涨；早盘资金供给多以隔夜或一个月以上长期品种为主，唯需求主要集中在14天以内可跨月品种，供需期限不匹配导致七及14天利率双双上扬，尤其14天涨幅更甚。

业内人士并指出，今日为620钱荒一周年，机构心态较去年已明显好转，午后供给应能缓和；展望下周，季末临近，资金仍将承压，但随着新股申购资金的陆续解冻及央行的扶持，整体紧张的幅度应有限。

“季末要来了，还是跨月需求为主，但能出的机构较少，大行为主，”北京一商业银行交易员称。

她并指出，早间一个月及以上期限资金供给尚可，但从成本角度考虑，机构多倾向14天及以下期限。

华东一商业银行交易员也表示，“一个月以上期限的(资金)，早上好像也没出完，大家觉得也就是紧一段时间，高的(价格)情愿不拿。”

前述北京交易员还提到，今日恰好为钱荒一周年，市场心态较去年同期已大为平稳，下周季末来临，资金波动难免，尤其七天期自下周二开始可以跨月，仍有一定上行空间，但总体波幅会有限。

中国最新四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份20日公布新股申购中签率，网上中签率分别为0.833%、0.458%、0.544%，0.437%、四家公司网上网下冻结资金总额超过3,800亿元人民币。该四只新股申购资金解冻日为下周一(23日)。

"620钱荒"一周年到来之际，中国人民银行公开市场连续第六周净投放。本周虽投放力度较上周大减，且 资金面在新股申购等因素影响下稍显紧势，但在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只 是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。

北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

---------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7751 2.7366 +3.85

七天 3.4523 3.1760 +27.63

14天 4.5994 3.6879 +91.15

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.8000 2.5400 +326.00

七天 5.1300 4.8200 +31.00

14天 5.2550 5.2100 +4.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8500 2.7400 +11.00

七天 3.4200 3.1800 +24.00

14天 4.6300 4.3000 +33.00

Shibor

其中:隔夜 2.7590 2.6980 +6.10

七天 3.4020 3.0930 +30.90

三个月 4.7751 4.7692 +0.59