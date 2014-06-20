路透基点：上海市北高新为子公司筹集7.5亿元人民币项目融资--TRLPC

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点报导，上海市北高新股份有限公司在公告中称，正在为全资子公司上海开创企业发展有限公司筹集7.5亿元人民币八年期贷款。
据公告显示，上海浦东发展银行上海分行是牵头行。这笔贷款将用于支持上海闸北区的一个建设项目。
贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，将以土地和建设项目作抵押，由上海市北高新(集团)有限公司提供担保。(完)
(编译 白云; 审校 孙茉莉)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编