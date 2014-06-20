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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 12:26 BJT

路透基点：上海市北高新为子公司筹集7.5亿元人民币项目融资--TRLPC

路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点报导，上海市北高新股份有限公司在公告中称，正在为全资子公司上海开创企业发展有限公司筹集7.5亿元人民币八年期贷款。

据公告显示，上海浦东发展银行上海分行是牵头行。这笔贷款将用于支持上海闸北区的一个建设项目。

贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，将以土地和建设项目作抵押，由上海市北高新(集团)有限公司提供担保。(完)

(编译 白云; 审校 孙茉莉)
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