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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 16:12 BJT

台湾数据：5月外销订单年增4.7%，明显逊于预期

路透台北6月20日 - 台湾经济部周五公布，5月外销订单较上年同期增4.7%，明显逊于市场预估的成长7.04%。经济部并预估6月外销订单金额将较5月下滑。

经济部表示，精密仪器因电视面板需求未如预期，加以国际竞争激烈，为连续13个月负成长。

展望未来，经济部指出，电子产品因行动装置需求续增及规格不断提升，有助于接单持续成长；资讯通信产品因电脑换机需求回温挹注，惟部分高阶行动装置逢新旧产品交替期，近期恐抑制接单扩增力道。

而精密仪器受到中国面板产能陆续开出及韩国低成本竞争，接单仍显疲弱；传统产业的塑化制品即将进入需求旺季，惟仍需注意塑化及基本金属在中国供过于求的问题。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2014年5月 2014年4月

外销订单 +4.7 +8.9

路透调查 +7.04

订单区域

中国大陆(含港) +4.2 +3.9

美国 +3.3 +5.7

欧洲 +4.3 +6.9

日本 +11.6 +30.0 （完）

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台湾经济数据新闻请点击 (记者 林妙容; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯/张喜良)
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