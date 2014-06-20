台湾数据：5月外销订单年增4.7%，明显逊于预期

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透台北6月20日 - 台湾经济部周五公布，5月外销订单较上年同期增4.7%，明显逊于市场预估的成长7.04%。经济部并预估6月外销订单金额将较5月下滑。
经济部表示，精密仪器因电视面板需求未如预期，加以国际竞争激烈，为连续13个月负成长。
展望未来，经济部指出，电子产品因行动装置需求续增及规格不断提升，有助于接单持续成长；资讯通信产品因电脑换机需求回温挹注，惟部分高阶行动装置逢新旧产品交替期，近期恐抑制接单扩增力道。
而精密仪器受到中国面板产能陆续开出及韩国低成本竞争，接单仍显疲弱；传统产业的塑化制品即将进入需求旺季，惟仍需注意塑化及基本金属在中国供过于求的问题。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2014年5月 2014年4月
外销订单 +4.7 +8.9
路透调查 +7.04
订单区域
中国大陆(含港) +4.2 +3.9
美国 +3.3 +5.7
欧洲 +4.3 +6.9
日本 +11.6 +30.0 （完）
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台湾经济数据新闻请点击 (记者 林妙容; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯/张喜良)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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