台湾数据：5月外销订单年增4.7%，明显逊于预期

经济部表示，精密仪器因电视面板需求未如预期，加以国际竞争激烈，为连续13个月负成长。

展望未来，经济部指出，电子产品因行动装置需求续增及规格不断提升，有助于接单持续成长；资讯通信产品因电脑换机需求回温挹注，惟部分高阶行动装置逢新旧产品交替期，近期恐抑制接单扩增力道。

而精密仪器受到中国面板产能陆续开出及韩国低成本竞争，接单仍显疲弱；传统产业的塑化制品即将进入需求旺季，惟仍需注意塑化及基本金属在中国供过于求的问题。