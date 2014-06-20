《分析师观点》台湾5月外销订单明显逊于预期，惟可望逐季好转

路透台北6月20日 - 台湾经济部周五公布，5月外销订单较上年同期增4.7%，明显逊于市场预估的成长7.04%。经济部并预估6月外销订单金额将较5月下滑。

经济部表示，精密仪器因电视面板需求未如预期，加以国际竞争激烈，为连续13个月负成长。不过6月外销订单金额年增率可达5%以上。

展望未来，经济部指出，电子产品因行动装置需求续增及规格不断提升，有助于接单持续成长；资讯通信产品因电脑换机需求回温挹注，惟部分高阶行动装置逢新旧产品交替期，近期恐抑制接单扩增力道。

而精密仪器受到中国面板产能陆续开出及韩国低成本竞争，接单仍显疲弱；传统产业的塑化制品即将进入需求旺季，惟仍需注意塑化及基本金属在中国供过于求的问题。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2014年5月 2014年4月

外销订单 +4.7 +8.9

路透调查 +7.04

订单区域

中国大陆(含港) +4.2 +3.9

美国 +3.3 +5.7

欧洲 +4.3 +6.9

日本 +11.6 +30.0

**市场评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

日本消费税调高以后，外销日本的订单还能成长一成以上，可见台湾销日本资通讯产品有所成长。至于美国和欧洲的成长则相对弱一点，尤其是美国比预期差一点。不过根据美联储近期的声明来看，下半年景气应该会更好，欧洲的展望也一样。

我们预估，今年全年外销订单的成长率可以一季比一季好，在全球各主要经济体缓步回升之下，全年订单成长率应可达到7%以上。

--元大投顾分析师 王诚宏：

从区域别看，美国外销订单年增率下滑比较多，主要因第一季受酷寒天气影响，导致上半年市场需求失序。预计去化库存效应将自第二季底展开，7-8月才会整理完毕。因此台湾外销订单接下来受美国的拖累将比较大。真正走强要到第四季与明年第一季才有机会。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收贬2.9分，报30.065。

--台股加权股价指数 收低0.46%至9,273.79点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw

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**相关背景**

--主计总处5月将2014年经济成长率的预估上修至2.98%，而2014年出口预估年增3.10%、进口年增3.85%。