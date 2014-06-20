《分析师观点》台湾5月外销订单明显逊于预期，惟可望逐季好转

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透台北6月20日 - 台湾经济部周五公布，5月外销订单较上年同期增4.7%，明显逊于市场预估的成长7.04%。经济部并预估6月外销订单金额将较5月下滑。
经济部表示，精密仪器因电视面板需求未如预期，加以国际竞争激烈，为连续13个月负成长。不过6月外销订单金额年增率可达5%以上。
展望未来，经济部指出，电子产品因行动装置需求续增及规格不断提升，有助于接单持续成长；资讯通信产品因电脑换机需求回温挹注，惟部分高阶行动装置逢新旧产品交替期，近期恐抑制接单扩增力道。
而精密仪器受到中国面板产能陆续开出及韩国低成本竞争，接单仍显疲弱；传统产业的塑化制品即将进入需求旺季，惟仍需注意塑化及基本金属在中国供过于求的问题。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2014年5月 2014年4月
外销订单 +4.7 +8.9
路透调查 +7.04
订单区域
中国大陆(含港) +4.2 +3.9
美国 +3.3 +5.7
欧洲 +4.3 +6.9
日本 +11.6 +30.0
**市场评论**
--台新投顾分析师 王凯民：
日本消费税调高以后，外销日本的订单还能成长一成以上，可见台湾销日本资通讯产品有所成长。至于美国和欧洲的成长则相对弱一点，尤其是美国比预期差一点。不过根据美联储近期的声明来看，下半年景气应该会更好，欧洲的展望也一样。
我们预估，今年全年外销订单的成长率可以一季比一季好，在全球各主要经济体缓步回升之下，全年订单成长率应可达到7%以上。
--元大投顾分析师 王诚宏：
从区域别看，美国外销订单年增率下滑比较多，主要因第一季受酷寒天气影响，导致上半年市场需求失序。预计去化库存效应将自第二季底展开，7-8月才会整理完毕。因此台湾外销订单接下来受美国的拖累将比较大。真正走强要到第四季与明年第一季才有机会。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布，台币兑美元 收贬2.9分，报30.065。
--台股加权股价指数 收低0.46%至9,273.79点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为 http:/www.moea.gov.tw
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**相关背景**
--主计总处5月将2014年经济成长率的预估上修至2.98%，而2014年出口预估年增3.10%、进口年增3.85%。
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据，因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家，以降低成本。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 张喜良)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编