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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 12:29 BJT

《汇市简讯》美元指数空头讯号增多

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* 美元指数在亚洲盘走弱

* 动能指数显示，五日、10日和20日移动均线触顶，波林格区间扩大

* 初步趋势讯号，20日波林格区下缘线80.22，暗示此处超卖

* 今晚没有重大数据，应该会陷于盘整

* 纽约盘80.16/80.34区间为初步支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/cad32w

(完)

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