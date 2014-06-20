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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 13:25 BJT

路透基点：中国忠旺5亿美元三年期贷款结案--TRLPC

路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国忠旺控股有限公司的5亿美元三年期融资案已经结案，除原来六家牵头行兼簿记行(MLAB)外，获14家银行参贷。

国家开发银行香港分行和平安银行分别承贷5,000万美元和2,000万美元，与原来六家银行共享六家牵头行兼簿记行头衔。

原来六家银行包括：中国银行澳门分行(1亿美元)、中国工商银行(澳门)(5,000万美元)、美银美林(4,000万美元)、台湾银行香港分行(3,812.5万美元)、苏格兰皇家银行(3,375万美元)和野村(2,312.5万美元)。

牵头行印度国家银行承贷3,000万美元，而主办行法国兴业银行(Societe Generale)承贷2,000万美元。

彰化银行国际金融业务分行(OBU)任安排行，承贷1,500万美元。另外七家安排行各承贷1,000万美元，包括：曼谷银行OBU、华南银行OBU、日盛国际商业银行、韩国外换银行香港分行、台湾土地银行香港分行、台湾合作金库OBU、台湾中小企业银行OBU。第一商业银行香港分行和KEB Asia Finance各承贷500万美元，也担任安排行。

签约于周五进行。

如同先前报导，这笔子弹式贷款的利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。

承诺贷款5,000万美元或以上者为牵头行兼簿记行，可获125基点的前端费用，最高综合收益316.66基点；

承诺3,000-4,900万美元者为牵头行，获得110个基点的费用，综合收益311.66个基点；

承诺2,000-2,900万美元者为主办行，获85个基点费用，综合收益303.33个基点；

承贷低于2,000万美元者为安排行，费用是60个基点，综合收益295个基点。

2013年1月，借款方曾与15家银行签署一笔三年期2亿美元境外子弹定期贷款。该笔贷款利率为较LIBOR加码275个基点，一般银团阶段最高前端费用为110个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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