路透基点：中国忠旺5亿美元三年期贷款结案--TRLPC

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，中国忠旺控股有限公司的5亿美元三年期融资案已经结案，除原来六家牵头行兼簿记行(MLAB)外，获14家银行参贷。
国家开发银行香港分行和平安银行分别承贷5,000万美元和2,000万美元，与原来六家银行共享六家牵头行兼簿记行头衔。
原来六家银行包括：中国银行澳门分行(1亿美元)、中国工商银行(澳门)(5,000万美元)、美银美林(4,000万美元)、台湾银行香港分行(3,812.5万美元)、苏格兰皇家银行(3,375万美元)和野村(2,312.5万美元)。
牵头行印度国家银行承贷3,000万美元，而主办行法国兴业银行(Societe Generale)承贷2,000万美元。
彰化银行国际金融业务分行(OBU)任安排行，承贷1,500万美元。另外七家安排行各承贷1,000万美元，包括：曼谷银行OBU、华南银行OBU、日盛国际商业银行、韩国外换银行香港分行、台湾土地银行香港分行、台湾合作金库OBU、台湾中小企业银行OBU。第一商业银行香港分行和KEB Asia Finance各承贷500万美元，也担任安排行。
签约于周五进行。
如同先前报导，这笔子弹式贷款的利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。
承诺贷款5,000万美元或以上者为牵头行兼簿记行，可获125基点的前端费用，最高综合收益316.66基点；
承诺3,000-4,900万美元者为牵头行，获得110个基点的费用，综合收益311.66个基点；
承诺2,000-2,900万美元者为主办行，获85个基点费用，综合收益303.33个基点；
承贷低于2,000万美元者为安排行，费用是60个基点，综合收益295个基点。
2013年1月，借款方曾与15家银行签署一笔三年期2亿美元境外子弹定期贷款。该笔贷款利率为较LIBOR加码275个基点，一般银团阶段最高前端费用为110个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编