中国国企：中核建设集团对下属单位管控较弱，财务管理不规范--审计署

路透北京6月20日 - 中国审计署周五公布中国核工业建设集团公司2012年度财务收支审计结果显示，该集团存在对下属单位管控较弱，财务管理不规范、制度执行不到位等问题，但2012年度财务报表总体上较真实的反映了企业财务状况和经营成果。

审计报告称，会计核算和财务管理方面，2012年中核建设集团及所属中核二二、中核二三、中核华兴、中核中原等4家所属单位存在未及时确认收入、少计提安全生产费用等问题，合计少计收入3.73亿元人民币、少计成本3.40亿元，导致少计利润0.33亿元。

同时，在2012年中核建设集团及所属中核二二、中核投资等2家所属单位存在资产未及时入账、合并会计报表编制不规范等问题，合计少计资产3.40亿元、少计负债2.20亿元。2012年至2013年6月，中核中原部分项目未纳入公司法定账簿核算，涉及金额1.15亿元。

在执行国家经济政策和企业重大经济决策中存在的问题包括：2009年至2012年，所属中核二二在执行“走出去”战略中，有两个境外项目存在未经集体研究决策、未评估海外分公司损益、债权债务情况下支付海外分公司承包人补偿费用等管理不规范问题，涉及金额5,131.18万元。

审计发现其内部管理也存在很多问题，中核建设集团在筹资管理、无形资产管理等方面，部分制度规定关键要素和必要控制环节不够健全完善；所属中核二三采购管理制度不完善，采购管理中存在供应商评审不严格、合同管理不规范等现象。在信息化建设和运行方面存在信息系统孤立分散、软件资产管理不规范及部分系统不完善等问题。

对审计发现的问题，审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。中核建设集团具体整改情况由其向社会公告。审计发现的相关人员涉嫌经济违法违纪线索，移送有关部门进一步调查处理。

中核建设集团成立于1999年7月，注册资本23.41亿元，拥有全资和控股二级子公司9家，主要从事军工工程建设、核电工程建设、核能利用，核工程技术研究、服务，民用工程建设等。

据中核建设集团合并财务报表反映，其2012年底资产总额为358.72亿元，负债总额为302.36亿元，所有者权益为56.36亿元；当年实现营业收入306.95亿元，净利润5.63亿元，资产负债率84.29%，净资产收益率10.94%。（完）

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