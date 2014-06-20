国际油市：布兰特原油持于115美元附近，周线有望连续第二周上涨

“这加大了产出近期暂停的风险，因此即便目前产出未受影响，但我们仍认为油价将进一步上升，”东京Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。

0523GMT，布兰特原油 下滑0.01美元报每桶115.05美元，上日升0.8美元至115.06美元，为2013年9月6日以来最高结算价。该合约本周涨1.4%，上周扬升4.4%。

美国原油期货 涨0.15美元报106.58美元。该合约上日结算价升0.46美元，但本周或录得四周来第三周周线下滑。该合约周五到期。

“布兰特原油处在年内高点，触发一些空头回补，可能还会让多头部位进一步增加，”Hasegawa说。“该合约可能升至去年8月触及的前一个高位117.30左右。”

市场正在关注伊拉克局势发展，以寻觅更多交投线索。

奥巴马在与国家安全小组举行会议后表示，若有必要，他准备晚些时候采取“定向”军事行动，美国对伊拉克暴动武装分子发动空中打击的前景因此延后，但仍有可能发生。 (完)

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