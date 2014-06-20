国际油市：布兰特原油持于115美元附近，周线有望连续第二周上涨

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
“这加大了产出近期暂停的风险，因此即便目前产出未受影响，但我们仍认为油价将进一步上升，”东京Newedge Japan大宗商品销售经理Ken Hasegawa表示。
0523GMT，布兰特原油 下滑0.01美元报每桶115.05美元，上日升0.8美元至115.06美元，为2013年9月6日以来最高结算价。该合约本周涨1.4%，上周扬升4.4%。
美国原油期货 涨0.15美元报106.58美元。该合约上日结算价升0.46美元，但本周或录得四周来第三周周线下滑。该合约周五到期。
“布兰特原油处在年内高点，触发一些空头回补，可能还会让多头部位进一步增加，”Hasegawa说。“该合约可能升至去年8月触及的前一个高位117.30左右。”
市场正在关注伊拉克局势发展，以寻觅更多交投线索。
奥巴马在与国家安全小组举行会议后表示，若有必要，他准备晚些时候采取“定向”军事行动，美国对伊拉克暴动武装分子发动空中打击的前景因此延后，但仍有可能发生。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/李爽 审校 于春红/石冠兰)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编