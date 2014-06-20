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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 13:50 BJT

香港热股：敦沛金融复牌盘中暴涨45%后收窄，可能获西南证券入股

路透香港6月20日 - 香港中小型券商--敦沛金融 周五复牌盘中一度暴涨45%后升幅显着收窄，因公司可能获西南证券 入股。

该股早盘初段一度触及0.8港元的接近两年半高位后回落。香港时间13:42，升18.18%，报0.65港元；大市恒生指数 升0.22%。

敦沛的公告称，西南证券有意透过其子公司西证国际，按每股0.28港元，认购敦沛约12.4亿股股份，相当于经扩大后股本不少于51%的股份，涉资3.47亿港元。

认购完成后，西证国际将会按照收购守则向敦沛其余股东提出强制性要约，要约价将不少于0.543港元及不超过0.58港元。

敦沛表示，上述投资意向不具法律约束力，双方仍要就认购协议进一步磋商。

西南证券为内地中型券商，公司此前公布向西证国际增资7亿港元，以应付对敦沛的收购。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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