香港热股：敦沛金融复牌盘中暴涨45%后收窄，可能获西南证券入股

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透香港6月20日 - 香港中小型券商--敦沛金融 周五复牌盘中一度暴涨45%后升幅显着收窄，因公司可能获西南证券 入股。
该股早盘初段一度触及0.8港元的接近两年半高位后回落。香港时间13:42，升18.18%，报0.65港元；大市恒生指数 升0.22%。
敦沛的公告称，西南证券有意透过其子公司西证国际，按每股0.28港元，认购敦沛约12.4亿股股份，相当于经扩大后股本不少于51%的股份，涉资3.47亿港元。
认购完成后，西证国际将会按照收购守则向敦沛其余股东提出强制性要约，要约价将不少于0.543港元及不超过0.58港元。
敦沛表示，上述投资意向不具法律约束力，双方仍要就认购协议进一步磋商。
西南证券为内地中型券商，公司此前公布向西证国际增资7亿港元，以应付对敦沛的收购。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编