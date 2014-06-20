企业并购：西门子和三菱重工业再度提高竞购阿尔斯通价码

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透法兰克福6月20日 - 德国西门子 与日本三菱重工业(MHI) 提高收购法国阿尔斯通 能源业务的价码，以应战美国通用电气 出价调整。
西门子和三菱重工业周五在联合声明中表示，调整后的出价将阿尔斯通能源业务的估价提高了4亿欧元至146亿欧元，并把报价中的现金部分从70亿欧元增加到82亿欧元。
而且，西门子还提出立即与阿尔斯通成立合资企业从事移动管理，包括信号业务。
此前，通用电气周四修改了对阿尔斯通能源业务的收购出价，以消除法国政府的政治疑虑。通用电气提出可以组建合资公司，并向法国政府作出保证。
阿尔斯通周五在一份声明中称，公司董事会将在不晚于周一(6月23日)召开会议，评估上述修改后的报价。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编