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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 14:02 BJT

企业并购：西门子和三菱重工业再度提高竞购阿尔斯通价码

路透法兰克福6月20日 - 德国西门子 与日本三菱重工业(MHI) 提高收购法国阿尔斯通 能源业务的价码，以应战美国通用电气 出价调整。

西门子和三菱重工业周五在联合声明中表示，调整后的出价将阿尔斯通能源业务的估价提高了4亿欧元至146亿欧元，并把报价中的现金部分从70亿欧元增加到82亿欧元。

而且，西门子还提出立即与阿尔斯通成立合资企业从事移动管理，包括信号业务。

此前，通用电气周四修改了对阿尔斯通能源业务的收购出价，以消除法国政府的政治疑虑。通用电气提出可以组建合资公司，并向法国政府作出保证。

阿尔斯通周五在一份声明中称，公司董事会将在不晚于周一(6月23日)召开会议，评估上述修改后的报价。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
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