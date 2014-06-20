中国国企：航天科技集团有部分事项会计核算和内部管理不规范--审计署

路透北京6月20日 - 中国审计署周五公布中国航天科技集团公司2012年度财务收支审计结果显示，中国航天科技集团公司公司内部管理总体规范，2012年度财务报表总体上基本比较真实地反映了企业财务状况和经营成果，但存在部分事项会计核算不够规范、部分内部管理事项不规范问题。

审计报告称，会计核算和财务管理方面，2012年航天科技集团及所属单位在编制合并会计报表时内部往来抵销不充分，导致多计资产17.13亿元、多计负债12.83亿元；内部关联交易抵销不充分，导致多计利润0.59亿元。

同时还存在航天科技集团所属公司未及时确认个别收入成本事项，所属部分企业为做大规模，在未发生实际购销业务的情况下，签订购销合同，并相互开具或连环开具增值税专用发票价税等。

除上述问题外，2012年航天动力技术研究院所属企业向该院内部提供的后勤服务收入11,754万元未按规定计提应交税金，导致少缴税1,221.86万元。航天科技集团部分所属单位在工资总额外向职工发放补贴434.2万元。

2012年所属中国长城工业公司在未实际发生租赁的情况下，与下属有限责任公司签订租赁合同，以租赁费方式向后者支付资金560万元，助其完成收入计划。所属四川航天技术研究院所属单位未按规定使用安全生产费226.47万元。所属事业单位航天动力技术研究院多编报基本预算支出4,712.12万元

审计发现其内部管理也存在很多问题，航天科技集团境外投资及财务管理制度不健全，至2012年底所属部分境外企业共亏损1.42亿元，且目前仍有两家企业的股权由单位委托个人代持。

另外各所属单位物资采购系统建设水平不平衡、技术实现方式差异大，物资采购系统与各自的项目管理系统、财务管理系统等管理信息系统之间没有数据交互接口，系统输入控制和外部接口功能不完善，不能对选择供应商的采购行为有效控制等，不利于内部管理信息资源的有效整合和高效运用。

此外还存在所属单位实际发生的业务成本和市场开发费用列支渠道不规范，通过代理商企业采购，增加采购代理成本，违规发放职工福利和所属单位内部应收款长期挂账，至2012 年底尚未清理收回等问题。

其他方面存在的问题包括：2011年所属长征火箭工业有限公司将2.95亿元流动资金贷款，违反约定用于对其他单位和投资。所属研究院下属有限公司未按规定报经集团总部批准即与自然人签订资产重组框架协议，产生或有负债5,000万元。

审计署称对审计发现的问题，审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。航天科技集团具体整改情况由其向社会公告。审计发现的相关人员涉嫌经济违法违纪线索，移送有关部门进一步调查处理。（完）

欲浏览详情请点选审计署网站 (here) (发稿 张晓翀；审校 黄凯)