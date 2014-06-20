中国国企：中冶集团2012年净亏近百亿，存在会计核算等问题--审计署

路透北京6月20日 - 中国审计署周五公布了对中国冶金科工集团有限公司（中冶集团）2012年度财务收支审计结果显示，其财报总体比较真实地反映了企业财务状况和经营成果，当年实现净利润-98.4亿元，资产负债率85.5%，净资产收益率－18%。

对于中冶会计核算和财务管理存在的问题，审计署报告指出，2012年，中冶集团及二十二冶等7家所属单位少确认工程收入2.58亿元，少提工程成本（费用）1.36亿元，导致少计当年利润1.22亿元。

至2012年底，中冶集团未按照规定对相关项目债务进行会计处理，导致虚增资产3.73亿元、负债3.39亿元、所有者权益0.34亿元。

此外还存在以办公费等名义购买消费卡、虚开劳务费发票或直接以劳务分包预结算单入账等方式套取资金等问题。

在执行国家经济政策和企业重大经济决策中存在问题包括，所属二十二冶下属唐海金熊置业有限公司投资5.76亿元、租地1640亩违规建设锦标级18洞高尔夫球场及配套设施。

2008年12月至2012年12月，所属二十二冶实施的唐山市曹妃甸论坛永久会址配套设施建设项目、中冶福建置业实施的厦门市海西国际城项目中，有违规建设的别墅类房产。

所属企业管控方面亦存在问题。2012年至2013年6月，所属二十二冶部分下属施工企业串通其他企业陪标，并中标工程22.92亿元。

截至2012年底，所属中冶股份3.39亿元资产被二十冶长期无偿使用；二十二冶有60台车辆登记在个人名下，资产原值共1,092.87万元。

信息化建设管理方面，截至2012年底，审计抽查的中冶集团总部及其所属60家二级、三级子公司中，有45家使用的6种财务软件数据输出接口不符合《财经信息技术会计核算软件数据接口》（GB/T24589－2010）标准要求；跨省使用的财务核算系统未按规定到公安部进行信息系统安全等级备案。

审计署称，中冶集团具体整改情况由其向社会公告，审计发现的有关人员涉嫌经济违法违纪线索，移送有关部门进一步调查处理。

中冶集团成立于1994年7月，注册资本84.6亿元，拥有全资和控股子公司545家，主要从事工程承包、装备制造、资源开发、房地产开发等业务。（完）

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