路透调查：台湾央行料连三年维持利率不变，跟随美联储温和步调

* 台湾央行料将连三年维持利率不变

* 景气复苏力道弱，通膨尚无大幅走高疑虑

* 跟随美联储政策态度温和步调

路透台北6月20日 - 路透调查显示，台湾央行将在下周四(26日)举行的理监事会议中，连续三年维持重贴现率在1.875%不变。

路透本次采访的11位分析师全数认为，央行下周四的理监事会议将维持利率不变，因今年经济成长动能稍嫌不足，而通膨也没有大幅走高的疑虑。

凯基投顾分析师蔡耀德表示，下周的央行理监事会议，市场多不期待央行在货币政策的基调有任何的变动，本次的议息会议将先以中性看待。

至于近期市场似对通膨率走高有所疑虑，并猜测央行是否可能以偏强汇率来因应输入型通膨，蔡耀德认为，今年以来，台币因外资持续汇入走势强于亚洲货币，这是全球资金流入的结果。而欧洲央行近期的宽松政策也预料将带动资金续流向亚洲新兴货币，因此对台币后势先不看淡。

台湾本地媒体报导，由于伊拉克战火升温，带动国际油价飙升，下周台湾的油价将调高，预估汽油、柴油每公升将分别大涨0.5、0.6台币，涨幅从1.3%起跳，改写今年油价单周调幅纪录；95无铅汽油调涨后每公升逼近36台币，创九个多月来新高。

台湾主计总处先前预估，2014年GDP（国内生产总值）年增率为2.98%，较此前的2.82%调高；今年的CPI年增率预估亦由1.07%调高至1.53%。

美联储周三最新的利率会议中，下调对今年美国经济成长的预估，但对复苏基本处在正轨上充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。

尽管联储将2014年美国经济成长预估从约2.9%下调至2.1-2.3%，但仍一如预期继续推进对刺激计划的逐步缩减，从7月开始央行每月购债规模将由450亿美元降至350亿美元。

以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:

金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)

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永丰金控 0 1.875

群益证券 0 1.875

中国信托银行 0 1.875

星展银行 0 1.875

ING 0 1.875

日盛投顾 0 1.875

凯基投顾 0 1.875

元富投顾 0 1.875

兆丰投顾 0 1.875

台新投顾 0 1.875

元大投顾 0 1.875

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中 值 0 1.875 (完)