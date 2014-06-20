新闻稿：穆迪维持港铁Aa1的发行人评级；展望稳定

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年6月19日—穆迪投资者服务公司维持对香港铁路有限公司 (港铁) Aa1的发行人评级以及对港铁和 MTR Corporation (C.I.) Limited Aa1的高级无抵押债务评级和(P)P-1的短期评级。

评级展望维持稳定。

评级理据

穆迪分析师潘凯颐表示：「港铁Aa1的评级反映了其a2的基础信用评估 (BCA) ，由于港铁有望获得香港政府 (Aa1/稳定)极高的支持，因此根据穆迪对政府相关发行人的联合违约分析方法，其评级获得4个子级的提升。」

港铁a2的BCA受到以下因素支持：1) 在香港提供城市集体运输服务的战略重要地位；2) 强大的市场地位和稳定的经营环境；3)成本效率较高的铁路营运；4) 强劲的财务状况。

与此同时，这些优势被以下因素所抵消：周期性相对较强的物业发展业务现金流、高昂的资本支出计划以及新铁路线项目执行风险的上升。

潘凯颐称：「我们预计港铁的财务状况在今后两三年内将呈走软趋势，主要受到高昂的资本支出计划以及新铁路线延误的拖累。」

「但是，我们预计其预期信用指标仍将符合其BCA。」她补充称。

穆迪预计港铁在2014-2016年的资本支出总额将达到550亿至600亿港元。资本支出将在2014年见顶，主要受物业发展项目、新铁路线工程和铁路检修支出推动。

因此，穆迪预计港铁的债务/EBITDA比率将升至2.5倍-3.0倍左右，留存现金流/净债务比率降至15%-20%，债务/资本比率升至22%。

「新铁路线工程落成延误带来了更高的执行风险，但港铁充裕的财力和新项目的合约安排在一定程度上缓冲了这一风险。」潘凯颐称。

港铁拥有的铁路延线项目的建设合约价为固定价格，从而部分缓冲了潜在成本超支的影响。

另一方面，按照服务特许权营运的新项目应会由政府提供全部资金，并由政府所有。

但是，穆迪指出最近政府与港铁就广深港高速铁路香港段工程成本超支34亿港元的问题出现了分歧。虽然双方尚未确定如何承担超支费用，但港铁有充足的实力来弥补潜在缺口。穆迪将继续关注商谈进展。

上述评级所采用的主要评级方法为2013年3月发表的《全球客运铁路公司评级方法》(Global Passenger Railway Companies) 和2010年7月发表的《政府相关发行人：最新评级方法》(Government-Related Issuers: Methodology Update)。关于上述评级方法报告，请浏览www.moodys.com的信用政策页。

香港铁路有限公司 (港铁公司) 是香港唯一的铁路营运商。截至2013年底，该公司运营的铁路里程共计218.2公里，服务于香港以及连接内地的跨境线路。港铁公司从香港铁路沿线的物业发展项目获取利润，并从车站商业和广告以及物业租赁和管理方面获得非车费收入。

港铁公司在香港联交所上市。截至2013年12月底由香港政府 (Aa1/稳定) 持股76.5%。(完)