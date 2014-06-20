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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 14:18 BJT

印尼贸易：5月料重新录得贸易顺差--央行总裁

路透雅加达6月20日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周五称，预计印尼5月将重新录得贸易顺差。

在2月和3月录得顺差后，印尼4月贸易转为逆差19.7亿美元，创五年内第二大单月逆差，因出口下滑。

总裁还表示，印尼卢比近期走软势头不会长期持续。

“卢比走软只是暂时现象，因为受到(总统大选)政治角逐及经常帐仍然赤字的压力，”他向记者表示。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
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