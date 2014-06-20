印尼贸易：5月料重新录得贸易顺差--央行总裁

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透雅加达6月20日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周五称，预计印尼5月将重新录得贸易顺差。
在2月和3月录得顺差后，印尼4月贸易转为逆差19.7亿美元，创五年内第二大单月逆差，因出口下滑。
总裁还表示，印尼卢比近期走软势头不会长期持续。
“卢比走软只是暂时现象，因为受到(总统大选)政治角逐及经常帐仍然赤字的压力，”他向记者表示。(完) (编译 朱晓军；审校 田建华)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。