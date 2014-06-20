中国国企：航天科工集团存在部分收入和成本费用核算不准确等问题--审计署

路透北京6月20日 - 中国审计署周五公布中国航天科工集团公司2012年度财务收支审计结果显示，该集团存在部分收入和成本费用核算不准确、合并报表抵销不充分、内控制度执行不到位等问题，但2012年度财务报表总体上较真实的反映了企业财务状况和经营成果。

审计报告称，会计核算和财务管理方面，2012年所属防御技术研究院、湖南航天管理局、飞航技术研究院等28家单位存在虚构购销业务、科研收入和利息收入核算不完善、重复计提保证金等问题，多计收入0.24亿元人民币，多计成本费用2.81亿元，导致少计利润2.57亿元。

同时，航天科工集团编制2012年合并财务报表时未充分抵销内部交易事项，导致收入和成本费用同时多计4.41亿元。当年，航天科工集团未按规定报经国资委审核，批复同意所属单位对航天房地产开发有限公司增资3,000万元。

审计发现其内部管理也存在很多问题，航天科工集团2003年制定实施的“有关质量保证金核算管理办法”，未对保证金计提的基数、范围、保留期限作出统一规定，导致所属单位执行中存在较大随意性。

另外，信息系统建设管理制度不完善，按现有体制，集团公司仅负责组织集团信息系统的建设，其他大部分信息系统建设不属于集团公司审批范围，截至2012年末，航天科工集团各类信息系统有606个，较为分散，不利于信息系统统筹建设和数据共享；所属单位使用的6个财务软件数据接口不符合国家标准或者行业标准。

集团对所属企业管控方面，主要还体现在截至2013年7月末，所属公司管理人员违规持有所属单位41%的股份。2008年至2012年，航天科工集团所属企业借给贵州航天红光机械制造有限公司1.26亿元，因对方经营亏损严重存在损失风险。

对审计发现的问题，航天科工集团在审计期间已对有关财务收支问题进行了整改，具体整改情况由其向社会公告。审计发现的相关人员涉嫌经济违法违纪线索，移送有关部门进一步调查处理。

航天科工集团成立于1999年7月，注册资本72.03亿元，拥有全资和控股二级子公司11家、事业单位10家，主要从事导弹、航天器及其他防务装备研制生产，以及通信及电子设备、专用汽车及零部件制造等。

据航天科工集团合并财务报表反映，其2012年底资产总额1,614.74亿元，负债总额928.03亿元，所有者权益总额686.71亿元；当年实现营业收入1,337.68亿元，净利润75.99亿元，资产负债率57.47%，净资产收益率10.79%。（完）

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