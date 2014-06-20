《分析》叶伦讲话为美股上涨开绿灯，标普500指数年内或破2000点

澳洲股市：收低连三跌，受矿业股及金融股颓势拖累
“金融股占指数近一半权重。我们看到市场上出现一些技术性的程式买卖盘，受股指权重的影响，这演变成对金融股的直接压力，”CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy说。
某种意义上讲，这种涨势引人注目的就是其乏力程度。多伦多独立投资经理Antony Filippo表示，标普500指数连续43个交易日收盘涨跌幅未超过1%，为1995年来这种走势的最长持续期。
CBOE波动性指数 周三收在逾七年低点。对部分人来说，这表明投资者已经愈发“自满”，也就是说忽视了可能破坏涨势的潜在问题，但有一些策略师表示，投资者没有花钱买保护不一定就说明他们没有疑虑。
“大家总是警惕涨势过度...但现在市场形势的确是偏向上行，”BTIG首席策略师Dan Greenhaus说，并预期标普500指数到年底将达到1,980点。
**股市风险**
今年表现最佳的股票是公共事业类等高派息防御类股，以及医保、科技和能源等成长类股。零售非必需消费品板块是今年唯一一个下跌板块，表明对支出前景心存疑虑。
如果通胀上升的同时，经济成长依然乏力，那么会给投资者敲一记警钟。美国核心消费者物价去年上升2%，如果通胀率升得太高，可能给美联储带来压力，使其考虑加快加息步伐。
“如果美联储不得不迅速强化强硬立场，那么市场会有麻烦，并将立即结束低波动率的时期，我们将易受到外部影响，“贝莱德首席投资策略师Russ Koesterich表示。贝莱德管理逾4万亿美元资产。
一些指标表明，股市估值有点偏高。汤森路透数据显示，目前美股动态市盈率(本益比)为15.6倍，高于10年均值13.8.
一旦美联储开始加息，而且助涨股市的过度流动性撤出，那么美股可能转跌。
但许多投资者认为，还可以看多很长一段时间才会担心这一问题。
Cavanaugh认为标普500指数今年底将升到2,020左右，并补充称，“没有什么真的会影响市场的情况。”(完) (编译 李春喜/朱小军/李爽 审校 田建华/张涛)
“金融股占指数近一半权重。我们看到市场上出现一些技术性的程式买卖盘，受股指权重的影响，这演变成对金融股的直接压力，”CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，本地的电子支票使用量持续上升，截至今年3月底止结算规模约141亿港元。
* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 本地时间14:25 今日报价 上日收盘 台币兑美元