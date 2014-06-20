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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 14:43 BJT

《分析》叶伦讲话为美股上涨开绿灯，标普500指数年内或破2000点

某种意义上讲，这种涨势引人注目的就是其乏力程度。多伦多独立投资经理Antony Filippo表示，标普500指数连续43个交易日收盘涨跌幅未超过1%，为1995年来这种走势的最长持续期。

CBOE波动性指数 周三收在逾七年低点。对部分人来说，这表明投资者已经愈发“自满”，也就是说忽视了可能破坏涨势的潜在问题，但有一些策略师表示，投资者没有花钱买保护不一定就说明他们没有疑虑。

“大家总是警惕涨势过度...但现在市场形势的确是偏向上行，”BTIG首席策略师Dan Greenhaus说，并预期标普500指数到年底将达到1,980点。

**股市风险**

今年表现最佳的股票是公共事业类等高派息防御类股，以及医保、科技和能源等成长类股。零售非必需消费品板块是今年唯一一个下跌板块，表明对支出前景心存疑虑。

如果通胀上升的同时，经济成长依然乏力，那么会给投资者敲一记警钟。美国核心消费者物价去年上升2%，如果通胀率升得太高，可能给美联储带来压力，使其考虑加快加息步伐。

“如果美联储不得不迅速强化强硬立场，那么市场会有麻烦，并将立即结束低波动率的时期，我们将易受到外部影响，“贝莱德首席投资策略师Russ Koesterich表示。贝莱德管理逾4万亿美元资产。

一些指标表明，股市估值有点偏高。汤森路透数据显示，目前美股动态市盈率(本益比)为15.6倍，高于10年均值13.8.

一旦美联储开始加息，而且助涨股市的过度流动性撤出，那么美股可能转跌。

但许多投资者认为，还可以看多很长一段时间才会担心这一问题。

Cavanaugh认为标普500指数今年底将升到2,020左右，并补充称，“没有什么真的会影响市场的情况。”(完) (编译 李春喜/朱小军/李爽 审校 田建华/张涛)
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