中国国企：中国烟草对下属单位管控不到位，会计核算不规范--审计署

路透北京6月20日 - 中国审计署周五公布中国烟草总公司2012年度财务收支审计结果显示，该公司存在会计核算不规范、对下属单位管控不到位等问题。

审计发现，2012年，中国烟草总公司编制报表不准确，所属云南中烟工业有限责任公司等6家单位存在未按规定核算销售收入及成本、少计固定资产维修费用等问题，多计收入共4.53亿元，多计成本费用共0.17亿元，导致利润多计4.36亿元。

中国烟草总公司编制合并报表不完整导致当年少计资产5,579.07万元，少计负债1,843.17万元，少计所有者权益3,735.9万元。

据中国烟草总公司合并财务报表反映,2012年底资产总额为12,580.10亿元，当年实现营业收入10,547.42亿元，净利润1,650.03亿元，资产负债率14.96%，净资产收益率16.49%。

在执行国家经济政策和企业重大经济决策上，至2012年底，中国烟草所属红塔烟草和云南红河投资有限公司2008年至2010年投资6.81亿元建成的高尔夫球场仍未按规定清理处置。

2005年至2013年，所属中国烟草总公司云南省公司等9家企业存在未经中国烟草总公司审批即投资建设项目或调整建设规模、超概算投资等问题，涉及金额61.06亿元。

内部管理方面，2012年至2013年，所属湖南中烟等6家企业在工程建设、物资采购等方面，存在未按规定公开招标、对投标单位资质审查不严，或监管不严导致一些项目被转包、违规分包等问题，涉及金额3.81亿元。

2012年，所属湖南中烟等38家企业存在超缴住房公积金和在工资总额之外列支工资性支出等问题，涉及金额2.56亿元。

中国烟草总公司行业核心业务信息系统存在对卷烟生产环节部分节点控制无效、系统时间可随意修改及系统数据不准确等问题。

审计署称，中国烟草总公司具体整改情况由其向社会公告。审计发现的有关人员涉嫌经济违法违纪线索，移送有关部门进一步调查处理。

中国烟草总公司拥有全资和控股二级子公司61家，主要从事卷烟、烟 叶、烟机、烟叶复烤加工及其他烟草制品制造等业务。本次重点审计了中国烟草总公司总部及所属上海烟草、云南中烟、湖南中烟、广东中烟和红塔烟草等7个企业。

浏览审计报告，请点选 here （完） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)