中国国企：中海集团会计内控存在不规范，少计利润上亿元--审计署

路透北京6月20日 - 中国审计署周五公布中海集团2012年度财务收支审计结果显示，中海集团在会计核算、内部管理等方面存在一些不规范问题,少计利润上亿元人民币。

审计报告称，2012年，中海集团所属中海工业有限公司等两家单位未将土地动迁补偿款确认为收入，深圳市中海海盛沥青有限公司少提资产减值准备等，由此当年少计利润5.33亿元。而中海集团合并会计报表内部交易抵销不充分，多计利润4.26亿元。

报告称，2012年，中海集团将35亿元中期票据、短期融资券转贷给下属企业，后改变资金用途未按规定及时披露。此外，中海集团及所属船研所等三家单位还存在未将中央财政拨付的国有资本经营预算资金及时下拨至项目单位等问题，涉及金额8.41亿元。

据中海集团合并财务报表反映，2012年底资产总额为1,758亿元，负债总额为931亿元，当年实现净利润12亿元。

对于执行国家经济政策和企业重大经济决策中存在的问题，报告称，2012年，中海集团所属公司造船基地建设项目审批手续不全即开工建设，收购和征用土地未及时办理国有土地使用权证。2013年，所属中海工业有限公司原总经理超出授权额度2.04亿元，竞拍商业地块。

审计报告并称，在内部管理问题上，所属中海集运口岸公司航线销售价格低于中海集运给予的内部结算价，严重价格倒挂。所属中海集运和中海发展在部分燃油、润滑油采购中未经过招标、询价和供应商考察等程序，而是由下属部门自行选择供应商。

报告表示，对审计发现的问题，审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。中海集团具体整改情况由其向社会公告。审计发现的有关人员涉嫌经济违法违纪线索，移送有关部门进一步调查处理。（完）

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