台湾股市：冲高后回落收跌，多方气势仍强但不排除短线震荡

路透台北6月20日 - 台湾股市周五盘中一度再创六年余新高，但收盘脱离高点，跌势与亚股相似。分析师认为，台股收盘仍在五日线之上，多方气势未见受挫，不过台股短线已累积一段可观涨幅，未来一-二周内不排除有累计百余点以上的跌幅。

台湾加权股价指数 收低0.46%或43.02点，至9,273.79点，今日盘中创下的高位是9,339.83点；此前收盘高位为2007年11月1日的9,598.23点。今日成交值 为963.48亿台币，上交易日修正后为978.49亿。

〞今天涨多拉回，其实也算正常，韩国股市跌得更多。〞凯基投顾分析师张明祥说。

他表示，台股中线仍看多，主要是企业获利成长能够支撑高涨的股市。而今年企业获利增长来源，一是将会受惠美国苹果 的新产品推出，相关的上游零组件业者业绩能够旺到今年第四季。另外就是中国通讯标准今年由3G升级至4G，将有望带动智慧手机的销售成长三成至4亿支。

资金面方面，张明祥也表示，代表散户人气的融资余额也还在缓慢上升，尚无过热的疑虑，这也将有助台股再创高位。台股今日5日线收在9,262点。