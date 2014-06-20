台湾股市：冲高后回落收跌，多方气势仍强但不排除短线震荡

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透台北6月20日 - 台湾股市周五盘中一度再创六年余新高，但收盘脱离高点，跌势与亚股相似。分析师认为，台股收盘仍在五日线之上，多方气势未见受挫，不过台股短线已累积一段可观涨幅，未来一-二周内不排除有累计百余点以上的跌幅。
台湾加权股价指数 收低0.46%或43.02点，至9,273.79点，今日盘中创下的高位是9,339.83点；此前收盘高位为2007年11月1日的9,598.23点。今日成交值 为963.48亿台币，上交易日修正后为978.49亿。
〞今天涨多拉回，其实也算正常，韩国股市跌得更多。〞凯基投顾分析师张明祥说。
他表示，台股中线仍看多，主要是企业获利成长能够支撑高涨的股市。而今年企业获利增长来源，一是将会受惠美国苹果 的新产品推出，相关的上游零组件业者业绩能够旺到今年第四季。另外就是中国通讯标准今年由3G升级至4G，将有望带动智慧手机的销售成长三成至4亿支。
资金面方面，张明祥也表示，代表散户人气的融资余额也还在缓慢上升，尚无过热的疑虑，这也将有助台股再创高位。台股今日5日线收在9,262点。
亚洲股市周五多数下跌。本地时间14:27时，MSCI亚太除日本明晟指数 跌0.51%，其中韩国股市 收跌1.2%。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编