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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 15:05 BJT

中国股市：沪综指收升结束三连跌，本周累积跌2.1%创两个月最大单周跌幅

路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周五缩量小幅收升结束三连跌，多数板块出现探底回升。分析师指出，新股申购造成的资金分流效应有所减弱，令连跌之后的大盘暂时得以喘息，但经济层面仍不乐观及政策预期不明仍将制约市场走势。

沪综指 收报2,026.674点，跌2.939点或0.15%，本周累积跌2.1%，创两个月最大单周跌幅；上证A股今日成交额531.7亿元人民币，上个交易日为745亿元。

　

“本身经济还是不太乐观，政策短期没有超预期的东西，叠加新股，又是年中时点，所有因素叠到一块，确实这个礼拜回调比较明显。”国都证券策略分析师肖世俊表示。

中国最新四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份20日公布新股申购中签率，网上中签率分别为0.833%、0.458%、0.544%，0.437%、四家公司网上网下冻结资金总额超过3,800亿元人民币。

沪深300指数 收报2,136.729点，升0.46%；沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,134.6点，升0.40%，成交524,585手。（完）
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