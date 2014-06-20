中国股市：沪综指收升结束三连跌，本周累积跌2.1%创两个月最大单周跌幅

路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周五缩量小幅收升结束三连跌，多数板块出现探底回升。分析师指出，新股申购造成的资金分流效应有所减弱，令连跌之后的大盘暂时得以喘息，但经济层面仍不乐观及政策预期不明仍将制约市场走势。