中国股市：沪综指收升结束三连跌，本周累积跌2.1%创两个月最大单周跌幅

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周五缩量小幅收升结束三连跌，多数板块出现探底回升。分析师指出，新股申购造成的资金分流效应有所减弱，令连跌之后的大盘暂时得以喘息，但经济层面仍不乐观及政策预期不明仍将制约市场走势。
沪综指 收报2,026.674点，跌2.939点或0.15%，本周累积跌2.1%，创两个月最大单周跌幅；上证A股今日成交额531.7亿元人民币，上个交易日为745亿元。
“本身经济还是不太乐观，政策短期没有超预期的东西，叠加新股，又是年中时点，所有因素叠到一块，确实这个礼拜回调比较明显。”国都证券策略分析师肖世俊表示。
中国最新四只新股龙大肉食、雪浪环境、飞天诚信、联明股份20日公布新股申购中签率，网上中签率分别为0.833%、0.458%、0.544%，0.437%、四家公司网上网下冻结资金总额超过3,800亿元人民币。
沪深300指数 收报2,136.729点，升0.46%；沪深300指数期货主力7月合约 尾盘报2,134.6点，升0.40%，成交524,585手。（完）
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。