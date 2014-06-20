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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 16:10 BJT

表格：欧元区4月经季节调整经常帐盈余215亿欧元，高于3月

路透法兰克福6月20日 - 欧洲央行周五公布数据显示：

* 欧元区4月经季节调整经常帐盈余215亿欧元，3月为盈余196亿欧元

* 欧元区4月未经季节调整经常帐盈余187亿欧元，3月为盈余216亿欧元

* 欧元区4月直接投资/证券投资净流出1,070亿欧元，3月为净流出232亿欧元

以下为详细数据，单位为10亿欧元。除非说明，数据均为未经季节调整(括号中为初值)。

欧元区贸易/经常帐收支 4月 3月 12个月累计

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经常帐 18.7 21.6 (20.9) 244.5

贸易收支 15.7 19.3 (18.9) 171.2

劳务 9.4 7.4 (7.2) 120.6

净所得 4.4 7.6 (7.4) 72.2

净经常性转移 -10.8 -12.6 (-12.5) -119.4

资本帐 1.2 1.9 (1.9) 23.0

金融帐 -20.8 -23.2 (-24.6) -262.5

直接投资 -18.6 -22.7 (-22.2) -11.7

证券投资 -88.4 -0.5 (-7.6) 66.8

直接及证券投资 -107.0 -23.2 (-29.7) 55.1

金融衍生品 2.9 -1.3 (-1.5) 19.8

其他投资 83.5 1.7 (6.5) -330.5

储备资产 -0.3 -0.3 (0.1) -6.9

经季节调整经常帐 21.5 19.6 (18.8) 248.7

浏览完整报告，请登录欧洲央行网站

(here)(完) (编译 李爽 审校 张涛)
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