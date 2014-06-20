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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 14:43 BJT

路透基点：中国食品包装为双币离岸贷款安排实地考察--TRLPC

路透6月20日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国食品包装有限公司将为双币离岸贷款案，于周三到周五在郑州、石家庄和济南安排实地考察。

德意志银行负责协调。

消息人士称，该公司考虑筹集约1亿美元的三年期分期偿付贷款，预计包含美元和人民币两部分。

根据一位消息人士透露，目前谈论的价格是，美元贷款部分较Libor加码390个基点，人民币贷款部分较CNH Hibor加码315个基点。

该公司生产食品包装用的金属罐，2013年在韩国股票交易所退市。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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