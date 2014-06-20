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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 14:53 BJT

路透基点：台湾烨联钢铁130亿台币联贷展开筹组--TRLPC

路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上柜公司烨联钢铁的130亿台币(4.337亿美元)五年期定期贷款，已由牵头行兼簿记行(MLAB)兆丰银行展开筹组。

这笔贷款分为AB两部分，A部分为109亿台币，B部分为21亿台币。

AB两部分利率分为别三个月期台北金融业拆款定盘利率(Taibor)利率加码125及135个基点。

以四个层级邀请银行参贷：

承诺15亿台币以上者，前端费用15个基点，取得牵头行头衔；

承诺10-14亿台币者，费用10个基点，取得副牵头行头衔；

承诺5-9.99亿台币者，费用7个基点，取得经理行头衔；

承诺2-4.99亿台币者，费用3个基点。

若提取不到90%，则有一笔15个基点的承诺费。

贷款宽限期一年，将分17期每季不等额偿还：4%(1-8期)、6%(9-16期)、20%(17期)。

贷款以土地、建物及设备作为抵押，由林义守及冠郢企业股份有限公司担保。

这笔贷款除了用于营运资本，也将用于偿还债务，包括2012年7月办理129.5亿台币五年期贷款。

回覆期限为7月11日。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
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