路透基点：台湾烨联钢铁130亿台币联贷展开筹组--TRLPC

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上柜公司烨联钢铁的130亿台币(4.337亿美元)五年期定期贷款，已由牵头行兼簿记行(MLAB)兆丰银行展开筹组。
这笔贷款分为AB两部分，A部分为109亿台币，B部分为21亿台币。
AB两部分利率分为别三个月期台北金融业拆款定盘利率(Taibor)利率加码125及135个基点。
以四个层级邀请银行参贷：
承诺15亿台币以上者，前端费用15个基点，取得牵头行头衔；
承诺10-14亿台币者，费用10个基点，取得副牵头行头衔；
承诺5-9.99亿台币者，费用7个基点，取得经理行头衔；
承诺2-4.99亿台币者，费用3个基点。
若提取不到90%，则有一笔15个基点的承诺费。
贷款宽限期一年，将分17期每季不等额偿还：4%(1-8期)、6%(9-16期)、20%(17期)。
贷款以土地、建物及设备作为抵押，由林义守及冠郢企业股份有限公司担保。
这笔贷款除了用于营运资本，也将用于偿还债务，包括2012年7月办理129.5亿台币五年期贷款。
回覆期限为7月11日。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编