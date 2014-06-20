台湾债市：公债殖利率收高，油价上扬引发通膨忧虑

* 五年券103/9成空袭对象，担忧油价上扬引发通膨 * 下周变数多且筹码已乱，空方气焰一时不止 * 下周一103/6区间料在1.58-1.65%，103/9则在1.13-1.20% 路透台北6月20日 - 台湾公债殖利率周五收高，即将标售的五年券103/9 成空方狙击对象， 因担忧国际油价上扬引发输入性通膨，且近期货币市场资金趋紧，引发央行可能上调隔夜拆款利率的揣测。 交易商指出，下周债市变数不少。周一有第三季发债计划、周二要标售103/9以及周四召开央行理监事会 议。发债计画内容将对筹码已形紊乱的五年券造成直接影响，因一般预料，第三季新的五年券将很快展开发行 前交易，对103/9的标售不利。 〞五年券最近停损停的凶，筹码爆炸多，让下周要标的103/9成空方攻击对象。〞一位本地证券商交易员 说。 另一银行交易员也称，本周债市殖利率一度大弹，让不少持有五年券如102/11 、103/2< A03 102=TWO> 以及103/4 的交易商因缺乏流动性惨遭套牢，恐怕会影响参与103/9的投标意愿。 不过也有公股银行交易主管表示，不能排除国库有再次截标五年券的可能性。因上半年税收超征，政府并 不缺钱，对发债成本或有较高要求。 台湾央行今年1月中标售的五年期公债103/2得标利率为1.14%，略高于市场预估的1.115-1.135%，交易商 竞标部份公告发行额为400亿台币，实际发行额为351亿。 **油价涨通膨忧虑起** 伊拉克紧张局势造成国际油价走升，输入型通膨忧虑又起，搭配近期货币市场短率因季底资金趋紧走高， 引发市场揣测，央行可能会在第二季货币政策会议决定调高隔夜拆款利率以抑制通膨。 一证券商交易主管表示，隔拆利率调升的机率不是不存在，这也让今日103/9的空单部位大增，发行前交 易殖利率因而弹升。 〞票券商资金变紧，短率上来蛮多的，不知道是不是行库知道央行要有动作?〞一位大型票券商交易员说 。 另一证券商交易主管则表示，要观察央行如何调整双率政策因应输入型通膨的压力。预料应该会让台币适 度升值来取代升息，至于会不会调升隔夜拆款利率，还要观察。 “若真的调隔拆，(殖利率曲线)短端将趋陡。”他说。 交易商预估，下周一10年公债103/6 殖利率区间料在1.58-1.65%，五年公债103/9发行前交易 殖利率则看在1.13-1.20%。 布兰特原油期货周四触及115美元之上的九个月高位，因美国表示，可能向伊拉克派遣军事顾问，引发市 场担忧该国冲突可能升级。 元大宝来投信基金经理曾士育表示，伊拉克内战升温让油价上扬。目前OPEC的原油供给缺口约100万桶， 但部份成员国处于减产状态，仅沙乌地阿拉伯有增产能力，预期供给缺口短期不易补足，有利处于旺季的原油 持续上涨。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6 +2.45 1.6135 1.5960-1.6170 58.5 5 103/9 +3.55 1.1645 1.1390-1.1678 94.0 本周及下周全球重要经济事件与数据包括： 6/20(五)：德国5月PPI、意大利4月工业订单和工业销售、欧洲经济暨财政事务理事会会议、日本央行总 裁黑田东彦讲话。 6/23(一)：汇丰中国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值、台湾5月失业率/工业生産、法国、德国和欧元 区6月PMI初值、美国5月成屋销售年率、日本央行总裁黑田东彦讲话、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表主题讲 话、欧洲央行执委会成员莫尔许发表主题讲话； 6/24(二)：德国6月Ifo企业景气判断指数、美国4月房屋价格、美国4月标普/Case-Shiller20个大都会地区房 价指数、美国6月消费者信心和5月新屋销售年率、美国6月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数、韩国6月消费 者信心指数、美国费城联储总裁普洛瑟发表讲话、欧元债券投资者会议(至25日)； 6/25(三)：台湾5月M2年增率、德国7月GfK消费者信心、美国建筑许可年率5月修正值、美国企业获利第一季修 正值和5月耐久财订单、美国实质国内生産总值(GDP)第一季终值、美国6月Markit服务业/综合PMI初值； 6/26(四)：美国5月达拉斯联储PCE物价指数、美国5月实质个人支出和PCE物价指数、美国一周初请失业金人数 、美国6月堪萨斯城联储综合指数、日本5月CPI、所有家庭支出和失业率、日本5月零售销售、美国圣路易斯联 储总裁布拉德发表讲话、英国央行发布半年金融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会、美国里奇蒙联储总裁 拉克尔发表讲话； 6/27(五)：中国1-5月规模以上工业企业利润、英国第一季GDP、企业投资和经常帐收支终值、欧元区6月企业 景气指数和消费者信心指数、德国6月CPI和消费者物价调和指数(HICP)、美国路透/密西根大学消费者信心指 数6月终值、美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.6135 5 103/4 1.1600 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)