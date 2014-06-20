版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 14:41 BJT

日本股市：日经指数在四个半月高位附近收平盘，成交放大

路透东京6月20日 - 日股日经指数周五收盘持平，投资者在上日升至四个半月高位后了结获利。但市场人气仍乐观，成交量达到三个月最高。

日经指数 跌0.1%报15,349.42点，但本周升1.7%，为连续第五周周线上涨，而且仅略低于周四所及四个半月高位15,361.16点。对美联储宽松货币政策的预期支撑了日股的涨势。

东证股价指数 亦持平，报1,268.92点，但成交量放大至29.5亿股，比过去60个交易日成交均值激增47%。JPX日经400指数 持平，报11,546.39点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐