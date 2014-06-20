日本股市：日经指数在四个半月高位附近收平盘，成交放大

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
路透东京6月20日 - 日股日经指数周五收盘持平，投资者在上日升至四个半月高位后了结获利。但市场人气仍乐观，成交量达到三个月最高。
日经指数 跌0.1%报15,349.42点，但本周升1.7%，为连续第五周周线上涨，而且仅略低于周四所及四个半月高位15,361.16点。对美联储宽松货币政策的预期支撑了日股的涨势。
东证股价指数 亦持平，报1,268.92点，但成交量放大至29.5亿股，比过去60个交易日成交均值激增47%。JPX日经400指数 持平，报11,546.39点。(完)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编