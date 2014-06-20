欧元区经济：ECB和IMF在可能采取额外措施促通胀方面无分歧--央行执委

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
“存在这种可能性，它在工具箱之内，但现在还不需要使用，”他对记者表示。他正在出席每月一次的欧盟财长会议。
IMF周四在关于欧元区的例行报告中指出：
“欧洲央行在必要时采取更多行动的意愿令人备感宽慰。如果通胀率仍顽固偏低，欧洲央行应考虑大规模的资产购买措施，主要是购买公债，”IMF表示。 (完)
(编译 田建华/张涛；审校 李爽)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
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路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。