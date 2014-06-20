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货币新闻 | 2014年 6月 20日 星期五 15:04 BJT

欧元区经济：ECB和IMF在可能采取额外措施促通胀方面无分歧--央行执委

“存在这种可能性，它在工具箱之内，但现在还不需要使用，”他对记者表示。他正在出席每月一次的欧盟财长会议。

IMF周四在关于欧元区的例行报告中指出：

“欧洲央行在必要时采取更多行动的意愿令人备感宽慰。如果通胀率仍顽固偏低，欧洲央行应考虑大规模的资产购买措施，主要是购买公债，”IMF表示。 (完)

(编译 田建华/张涛；审校 李爽)
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