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亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 14:47 BJT

标题新闻：韩国5月从伊朗进口的原油较上年同期下降43.3%，总进口量同比跌6.2%--KNOC

注：KNOC为韩国国家石油公司(Korea National Oil Corp)缩写

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