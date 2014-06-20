版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 20日 星期五 15:24 BJT

更新版 1-企业并购：西门子与三菱重工也上调对阿尔斯通能源业务报价

西门子-三菱重工提高后的报价中，仍计划由西门子收购阿尔斯通的燃气涡轮业务。

但三菱重工目前提出收购阿尔斯通蒸汽涡轮、电网及水电业务整体40%的股权，并将之打包并入一个控股公司。此前，三菱重工计划分别收购上述三项业务的40%、20%和20%，并创立三家合资企业。

这一变更将增加三菱重工的现金支付部分，从31亿欧元增至39亿欧元。西门子的现金支付也从39亿欧元提高到43亿欧元。西门子称增加报价是基于“后续的、更加深入的机遇/风险分析”。

此外，西门子还提出马上与阿尔斯通建立一家移动性管理的合资企业，包括信号业务。

“三菱重工和西门子仍然坚信，其方案对阿尔斯通及其雇员、客户、股东和法国国家利益都是最佳选择。这个方案在产业上、财务上和社会意义上都更胜一筹，”两家公司在声明中称。(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 王洋/石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐