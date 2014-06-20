更新版 1-企业并购：西门子与三菱重工也上调对阿尔斯通能源业务报价

金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
西门子-三菱重工提高后的报价中，仍计划由西门子收购阿尔斯通的燃气涡轮业务。
但三菱重工目前提出收购阿尔斯通蒸汽涡轮、电网及水电业务整体40%的股权，并将之打包并入一个控股公司。此前，三菱重工计划分别收购上述三项业务的40%、20%和20%，并创立三家合资企业。
这一变更将增加三菱重工的现金支付部分，从31亿欧元增至39亿欧元。西门子的现金支付也从39亿欧元提高到43亿欧元。西门子称增加报价是基于“后续的、更加深入的机遇/风险分析”。
此外，西门子还提出马上与阿尔斯通建立一家移动性管理的合资企业，包括信号业务。
“三菱重工和西门子仍然坚信，其方案对阿尔斯通及其雇员、客户、股东和法国国家利益都是最佳选择。这个方案在产业上、财务上和社会意义上都更胜一筹，”两家公司在声明中称。(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 王洋/石冠兰)
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
IWSR为葡萄酒及烈酒研究组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编